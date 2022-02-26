確診大廈｜近5500大廈現確診者　半山蔚山花園、貝沙灣2棟上榜

本港新冠肺炎疫情嚴峻，單日新增個案破萬。衞生防護中心公布昨日（25日）確診大廈名單，過去14日共有5497幢大廈上榜，比前一日再增加近300棟大廈。當中深水埗成為疫情重災區，共有684棟大廈有確診者居住。當中深水埗多條公共屋邨「失守」，全部大廈亦出現確診患者，包括石硤尾邨、南昌邨及海麗邨等。

至於出現確診者第二多的地區為元朗，亦有596棟大廈上榜。另外，港島區有多棟豪宅或大產屋苑上榜，包括半山麥當勞道蔚山花園、成交價近億元的西半山寶珊道1號2座等；位於南區的怡峰、貝沙灣亦出現確診者。



+ 3

+ 162

第五波疫情在全港擴散，全港各區亦出現確診病人。根據當局昨日（24日）更新的確診大廈名單，過去14日共有5497幢大廈出現確診者。在18區中，以深水埗上榜大廈數目最多，達684棟，當中不少公共屋邨新上榜，令全邨的大廈亦「失守」出現確診者，包括石硤尾邨昨增美賢樓出現確診者，全邨除美荷樓外21棟大廈亦上榜；海麗邨新增海瑞樓及海禧樓，全邨12棟大廈上榜。

元朗則為全港第二多上榜大廈的地區，共達596棟。當中包括多個私人屋苑Grand Yoho、Wetland Seasons Park、加州花園及世宙等，而錦綉花園疫情亦再擴散，再增一座住宅上出現確診者，總者達10座。而油尖旺則以578棟大廈出現確診者而排全港第三，包括多個豪宅Grand Austin 2座、君臨天下3座等。

▼2月25日 伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室爆滿▼



+ 6

另外，港島區個案數目較九龍、新界低，不少上榜的大廈不乏億元豪宅，例如位於中西區的蔚山花園、寶珊道1號2座；南區上榜豪宅則包括怡峰、貝沙灣1期6座及南灣8座。新增的大廈則包括西半山Soho 38、東區君豪峰；灣仔服務式住宅V Wanchai2、柏麗園E-F座。

▼2月24日 疫苗通行證首日 市民在荷里活廣場內掃安心出行▼

