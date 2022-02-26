疫情｜快速測試陽性將當確診　自行呈報數據庫平台　可獲病假證明

全港爆疫，連日單日增過萬宗確診個案，政府檢測力度追不上，市民自行快速抗原測試呈陽性後，無論自行遞交的深喉唾液樣本抑或到採樣站檢測，都隨時等候逾一周仍未確診，以致未能取病假。食衞局局長陳肇始今日（26日）宣布，政府即將直接讓快速測試陽性列為確診個案，市民可自行呈報到網上平台。

衞生署署長林文健表示，快速抗原測試呈陽性的市民日後可以自行到網上呈報確診，資料進入數據庫後，可以讓患者持有關證明請病假。



現時不少私人企業及公司，要求僱員以檢測結果陽性的通知，代表正式確診後，才容許取病假。不過，本港大批檢測滯後，市民快速測試陽性後，動輒要等候逾一周才收到檢測結果，遲遲未能取病假，加上政府今日更預告會更改標準，往後快速測試陽性後，就會當作確診。

林文健表示，屆時會有網上平台，讓快速測試陽性的市民自行呈報，有關資料上載至數據庫後，就可以對照數據庫，處理病假證明等問題。他預計，有關網上平台預計要約一星期時間才能推出，而快速測試陽性視為確診的標準，亦會屆時再與網上平台一同實行。

林續指，網上平台的系統，會容許快速測試確診的患者自行上報，之後政府會跟進及分配相關資料包，並會聯絡患者及更新數據庫，但實際落實細節，仍有待稍後公布。