烏克蘭危機｜入境處接獲三名當地港人求助　中國大使館了解情況

俄羅斯攻勢的加強，烏克蘭局勢緊張，當地居民受戰火摧殘。入境處表示，至今接獲3名身在烏克蘭的港人求助，亦已透過外交部駐港特派員公署，及中國駐烏克蘭大使館了解情況。



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入境處表示，已透過外交部駐港特派員公署及中國駐烏克蘭大使館了解情況。至今接獲三名身在烏克蘭的港人求助。

如在烏克蘭港人需要協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」24小時熱線：(852) 1868，或使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線求助。

烏克蘭：圖為2022年2月22日，一名烏克蘭軍人在東部地區的戰事中犧牲，他的家人在首都基輔為他舉辦喪禮。（AP）

中國駐烏克蘭大使館昨日亦發緊急通知，指正準備包機接載中國公民撤離，需要在當地時間2月27日晚上12時前登記，須持有中國護照、港澳特區護照、台胞證等。大使館今日亦連發3個緊急通知，包括提醒遵守宵禁規定、緊急辦理旅行證及注意治安風險，如不要外出活動、不要對交火及人員拍攝等。

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