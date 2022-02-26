01消息｜青衣社區隔離設施周一竣工　7天建成　8個方艙醫院中最早

第五波疫情仍未見頂，公立醫院隔離病床爆滿、隔離設施未能應付需求，大批患者滯留社區。當局早前宣布，選出八個地點興建臨時社區隔離及治療設施（即方艙醫院），並已與承建商中國建築國際集團簽署合作協議。

據了解，其中位於青衣市地段200號一用地的社區隔離設施，將於下周一（28日）建成，成為八個方艙醫院之中最早落成的一個。港府於本周二（22日）公布率先會於五處地點包括青衣推展由中央援建的社區治療設施，由宣布到建成，整個青衣方艙醫院施工歷時剛好一星期。



據了解，其中位於青衣市地段200號一用地的社區隔離設施，將於下周一（28日）建成，成為八個方艙醫院之中最早落成的一個。

▼粉嶺馬適路地盤▼



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地政總署早前公布，取消青衣用地招標，改作興建社區隔離治療設施。青衣方艙醫院將於開工後約一周率先投入使用。

《香港01》記者今午到其中位於粉嶺、元朗、洪水橋及前新田購物城的方艙醫院選址視察，發現其中兩個選址相當靠近居民，有居民指疫情嚴峻，唯有接受現時的工程安排。

粉嶺馬適路地盤沙塵滾滾 鄰近有數個屋苑

現時八個選址當中，有三個選址土地由地產商借出。其中由新世界發展借出、位於粉嶺馬適路旁一幅約40萬平方呎土地，本周三（23日）已開始動工。

記者今午抵達粉嶺馬適路的地盤，地盤出入口經常有車出入，工地內至少有十台工程車輛，包括吊車、混凝土車、鏟泥車等，但未見有貨櫃屋運抵現場。

該工地鄰近馬路，該路段交通頗為繁忙，不時有巴士駛過。工地亦相當靠近居民，對面已是美景新邨，斜對角是粉嶺公務員宿舍、榮福中心等屋苑。

有工人向記者表示，聽聞要在三星期內完工，時間相當緊湊，他們要輪班、趕在三星期內完工。

附近居民梁女士經過向記者表示，知道工地是興建方艙醫院，並指工程開展後附近一帶塵土飛揚，有些影響生活，但眼見現時疫情嚴峻，「無辦法，都要接受。」另一居民唐小姐亦提到，工地晚上8、9時仍進行工程，噪音有時頗為擾人，但她說：「而家（疫情）咁樣，大家互相遷就。」

▼前新田購物城地盤▼



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前新田購物城進展快 已在搭建貨櫃屋

在新鴻基地產及恒基地產借出、佔地約40萬平方呎的落馬洲前新田購物城地皮，工程進展似乎較快。現場所見，工人已在搭建貨櫃屋，至少有6間已建好。

現場不時有貨車將貨櫃屋組件及物資送到工地，工地內有吊車陸續將在貨車上的貨櫃屋組件吊下車、平放在地面，等待工人搭建。

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在地盤入口，有數名工人正在進行快速抗原測試。有工人表示，現時要持快測陰性方可開工，他續指不知道工地要何時完工。

此工地同樣鄰近居民，其中一個出入口對面有不少村屋。有居於附近的夫婦說，現時生活除了受打樁聲滋擾，近兩晚更聞到「燒野草嘅味」疑與工程有關，又指「起得咁近都擔心，但政府決定咗無法，唯有到時再算。」

▼元朗青山公路潭尾段地盤▼



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元朗潭尾地盤難靠近 不時有混凝土車出入

至於由新鴻基地產借出、位於元朗潭尾的私人土地，位於青山公路旁，涉約100萬平方呎。其地盤入口距離馬路至少200米，記者未能靠近，只能遠望觀察。

據觀察，工地內有不少工程車，包括吊車、鏟泥車，地盤出入口亦不時有數輛混凝土車等候，但未見有貨車運送貨櫃屋。

而地盤出入口兩旁未有鄰居。但由於鄰近榮基村，仍有少量村屋比較接近工地。

▼洪水橋近雞伯嶺路地盤▼



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洪水橋地盤最偏僻 保留原有貨倉

而洪水橋近雞伯嶺路的方艙醫院工地，則是四個地盤中最為偏遠的地盤。

與其餘三個工地不同，該處原有的貨倉被保留。現場所見，貨倉落下大部份鐵閘，鐵閘外貼著「眾志成城、使命必達」、「時間就是生命」等標語。

由於未能清楚看到貨倉內部，未知是否有貨櫃屋放置於貨倉內。現場不時有混凝土車及貨車進出，偶然亦見到有貨車運走已砌好的貨櫃屋。

在航拍的照片可見，工地鄰近深圳灣公路大橋，位置相當偏僻，附近一帶都是廢料場及物流站，不見有民居。

有工人下班離開時則表示，現正趕工，但未知何時完工，並指工地內已砌起一些貨櫃屋，未來14日都會來上班。

▼2月25日 伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室爆滿▼

