隔離設施｜市建局撥56單位予住宅租戶隔離　分布4區　附送物資包

第五波海嘯式爆發，社區隔離設施供不應求。市建局決定將轄下四幢安置大廈和重建項目中已收購物業單位，暫時調撥至少56個大廈設施和家居衞生環境較佳的應急單位，免費提供予市建局住宅租戶，一旦確診而需居家隔離，其沒有染疫、但屬於確診人的密切接觸者和同住家人，可提出並安排入住應急單位。

同時，市建局表示將繼續支援租戶，減輕疫情下經濟困境之外，亦考慮租戶在疫後復甦期狀況，新一輪的租金寬減將為期六個月至今年九月底。



市建局行政總監韋志成在網誌表示，市建局團隊過去數天檢視轄下項目空置單位狀況，包括結構安全，水、電供應和衞生環境等因素，決定暫時撥出至少56個單位作應急隔離用途。

單位分布土瓜灣、西營盤、旺角及大角咀 全設獨立洗手間及廚房

這些空置單位分布在土瓜灣、西營盤、旺角及大角咀，全部設有獨立洗手間及廚房，狀況良好。市建局已預先準備基本設備，包括熱水爐以及睡床和被鋪等，在有關租戶入住前，亦已購備基本的日用必需品。首個單位已在上周借出，供一個安置單位住戶使用。

密切接觸者快測陰性可入住 安排適用於市建局員工

韋志成表示，借用應急單位的家庭成員必須通過市建局免費提供的病毒測試包作快速檢測，在呈陰性結果後可入住，並將於有關染疫家庭成員康復後歸還。此安排同樣適用於市建局員工，以響應政府要求各政府部門和公營機構尋找地方供其員工進行隔離，至今已有四名員工提出需要借用應急單位作隔離用途。

檢疫期間送物資包應急

由於租戶在檢疫期間不能外出購買食物和生活物資，市建局已聯同東華三院合作，為隔離人士送遞物資包，提供包括抗疫及消毒用品、快速測試套裝、米、罐頭和乾糧等食物，以及個人護理用品，作為在隔離期間應急之用。若隔離住戶自行訂購食品和日用品，當相關用品送抵樓宇大堂時，市建局亦會安排人手送上單位門外，轉交予家居檢疫人士，如人手許可，亦可代為購物。

「自動補水器」可掛在牆身，用水管接駁至排水口自動注水，住戶亦不用彎身向貯水箱注水。（市建局提供）

商戶租金寬減措施延長 為期六個月至今年9月底

此外，市建局已安排承辦商為安置大廈和市建局已展開物業收購的重建項目，在樓宇的公用地方噴灑長效抗菌塗層，共涉及超過50幢樓宇；亦陸續協助有需要的住戶在單位內安裝市建局生產的U型隔氣彎管「自動補水器」，預計可惠及2,000個住戶。韋志表示，新一輪的租金寬減將為期六個月至今年九月底，詳細容後公布。