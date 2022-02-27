快速測試｜7款政府免費派發快測包曝光　11類人受惠　即睇有無份

【快速抗原測試套裝/快速測試/檢測包/指定群組】市面出現快速抗原測試包搶購潮，政府宣布自行以快速抗原測試驗出陽性者，將不用再做核酸檢測確認，並將設系統申報快測結果，市民可以此方式獲得病假證明等，意味需求將進一步上升。

參考政府免費派發的快速抗原測試包資料，共涉及7大品牌，採樣方法均屬鼻腔拭子，結果讀取時間介乎15至20分鐘不等，指定高風險及特定群組，以及「居安抗疫」人士均可免費獲派。



▼2月26日 市民搶購快速檢測劑▼



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坊間出售的快速抗原測試包五花八門，售價由十多元至過百元不等，參考政府向指定群組免費派發的快速抗原測試包，包括以下7大品牌：

1.熱境生物

製造商：北京熱景生物技術股份有限公司，以鼻腔拭子方法採樣，結果讀取時間為15分鐘。

2.妥析

製造商：相達生物科技國際有限公司，以鼻腔拭子方法採樣，結果讀取時間為20分鐘。

3.BGI YHLO

製造商：深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司，以鼻腔拭子方法採樣，結果讀取時間為15分鐘。

4.萬孚

製造商：是廣州萬孚生物技術股份有限公司，以鼻腔拭子方法採樣，結果讀取時間為15分鐘。

5.和信

製造商：廣東和信健康科技有限公司，以鼻腔拭子方法採樣，結果讀取時間為15至20分鐘。

6.金沃夫

製造商：北京金沃夫生物工程科技有限公司，以鼻腔拭子方法採樣，結果讀取時間約15分鐘。

7.AESKU

製造商：AESKU.GROUP GmbH，以鼻腔拭子方法採樣，結果讀取時間約15分鐘。

由政府派發的測試包有以下品牌：(1)妥析、(2)熱境生物、(3)和信、(4) AESKU、(5)金沃夫、(6) BGI YHLO、(7)萬孚。（政府網站圖片）

▼檢測及確診求醫指引▼



政府向指定群組免費派快測包

政府正採購大量快速抗原測試包，向指定高風險及特定群組，以及「居安抗疫」人士免費派發，以盡早識別出患者及截斷病毒傳播鏈。

政府提醒，測試前後應清潔雙手。採集呼吸道樣本時，找一個乾凈、通風的地方，四周盡量減少放置非必要的用品，並與他人保持最少2米距離。環境如受污染，應以1比49稀釋家用漂白水進行環境清潔工作；金屬表面則需要以70%酒精消毒。

政府表示，市民不論是使用政府派發或自行購買的快速抗原測試套裝，當自行檢測後得出陽性結果，均應視為陽性個案，但提醒由於快速抗原測試套裝的靈敏度有其限制，不應完全信賴快速檢測的陰性結果而自覺已經安全，特別是單次的陰性結果並不能完全排除檢測者已受到感染但正處於潛伏期或檢測者是在感染初期的可能性。

▼快速抗原測試步驟▼



指定高風險及特定群組：



• 安老院及殘疾人士院舍院友及員工

• 醫護人員

• 家居檢疫人士

• 污水檢測持續呈陽性結果的地區的住戶及/或工作的清潔員工及物 業管理員工

• 緊急運輸服務司機

• 香港跨境貨車司機

• 參與抗疫前綫工作人員

• 新冠疫苗社區疫苗接種中心工作人員

• 履行關鍵公共服務及職能的政府僱員

• 指定傳染風險較高地點的相關人士（如員工、居民等）

• 高暴露風險特定群組的從業員

▼全民自我檢測：記者實試一款新冠病毒快速抗原檢測▼

