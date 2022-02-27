內地援建隔離設施　發展局設專責小組配合　黃偉綸：速度史無前例

疫情持續，特首林鄭月娥早前敲定五個工作小組，各自與相關中央部委和廣東省政府代表對接，當中負責配合內地援建社區隔離及治療設施的發展局局長黃偉綸，今日（27日）發表「網誌」交代工作進度，稱已與中聯辦和承建商成立聯繫機制，並與土木署和建築署組成本地小組，「專項專人」配合援建，形容建設項目速度之快，「可謂史無前例」。
黃偉綸表示，第五波疫情嚴峻，發展局為打好抗疫戰，已覓得多個地點增建社區隔離及治療設施，並已全部移交承建商，他昨日（26日）前往其中四個地點，了解工作進展，當中包括青衣市地段200號、元朗潭尾、前新田購物城，以及粉嶺馬適路旁位處粉嶺北新發展區，他指，工程人員和前線工友均爭分奪秒地施工。
黃偉綸續指，在建設工作方面，特區政府、中聯辦和承建商成立了三方聯繫機制，以進行高層溝通和協調，亦成立了內地援建社區隔離及治療設施項目的香港「專班」，由發展局、土木工程拓展署和建築署的專業人員組成，「專項專人」負責，配合援建團隊全速推展項目，「開展這些應對疫情的建設項目，速度之快，可謂史無前例，相信在中央的大力支持下，香港可以逐步戰勝疫情。」
▼2月26日 粉嶺馬適路旁社區隔離及治療設施興建情況▼
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