內地援建隔離設施　發展局設專責小組配合　黃偉綸：速度史無前例

疫情持續，特首林鄭月娥早前敲定五個工作小組，各自與相關中央部委和廣東省政府代表對接，當中負責配合內地援建社區隔離及治療設施的發展局局長黃偉綸，今日（27日）發表「網誌」交代工作進度，稱已與中聯辦和承建商成立聯繫機制，並與土木署和建築署組成本地小組，「專項專人」配合援建，形容建設項目速度之快，「可謂史無前例」。



發展局局長黃偉綸昨日與同事前往多個增建社區隔離及治療設施的地點，了解工作進展。圖中地點為青衣市地段200號。（發展局圖片）

黃偉綸表示，第五波疫情嚴峻，發展局為打好抗疫戰，已覓得多個地點增建社區隔離及治療設施，並已全部移交承建商，他昨日（26日）前往其中四個地點，了解工作進展，當中包括青衣市地段200號、元朗潭尾、前新田購物城，以及粉嶺馬適路旁位處粉嶺北新發展區，他指，工程人員和前線工友均爭分奪秒地施工。

發展局局長黃偉綸昨日與同事前往多個增建社區隔離及治療設施的地點，了解工作進展。圖中地點為青衣市地段200號。（發展局圖片）

黃偉綸續指，在建設工作方面，特區政府、中聯辦和承建商成立了三方聯繫機制，以進行高層溝通和協調，亦成立了內地援建社區隔離及治療設施項目的香港「專班」，由發展局、土木工程拓展署和建築署的專業人員組成，「專項專人」負責，配合援建團隊全速推展項目，「開展這些應對疫情的建設項目，速度之快，可謂史無前例，相信在中央的大力支持下，香港可以逐步戰勝疫情。」

▼2月26日 粉嶺馬適路旁社區隔離及治療設施興建情況▼

