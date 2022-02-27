准院舍請外勞　院友家人助照顧　業界歡迎又擔心：無人肯嚟搵命搏

勞工及福利局局長羅致光今日(27日)在網誌宣布，因護老院人手壓力已面臨崩潰邊緣，所以採取多項特別措施應對，包括由社署緊急地向內地試行直接聘用1,000名臨時合約照顧員；有時限地放寬「輸入外勞」規定；容許已完成接種疫苗及持有當日快速抗原測試陰性結果家人到院舍協助照顧院友。

安老服務協會主席陳志育形容現時安老院負荷已到極限，踏入惡性循環，而自第五波疫情開始，政府一直落後於病毒，雖然對新措施表示歡迎，但擔心「請外勞」也不易：「香港疫情咁嚴重，又得3個月，啲人係搵命搏。」



對於有時限地放寬「輸入外勞」規定，陳志育認為將會遇到兩個困難，首先在吸引力方面，內地是否會有足夠人員願意來到疫情嚴峻的香港工作三個月。其次，正常聘請外勞程序是需要4至6個月，政府必須思考如何簡化整個勞工和入境程序處理，另外亦須內地配合才能批核救援人員入境。

安老服務協會稱需5000名人手 恐內地人員不願冒險來港只工作3個月

陳志育評估現時本港私營院舍時有1至2成員工已染疫或接受隔離中，估計短期內需要5000人手能維持院舍正常運作，而社署緊急向內地試行直接聘用的1,000名臨時合約照顧員，陳指主要會到社署和非政府組織所管理的暫托中心，因此不能直接幫助私營安老院舍。

個別院舍有一半員工未能上班 李輝：打仗要有兵先打得贏

本身是院舍負責人的安老事務委員會委員李輝稱，大部份院舍至少欠缺了三分之一的勞動力，有些爆發較嚴重的院舍更有一半員工未能上班。因此變陣非常緊要，李女士形容現時疫情「好似打仗」：「打仗要有人力、有兵、有武器先可以打得贏。」

憂准家屬入院舍照顧家人會將病毒帶入：同事打咗針一樣有3分1確診

不過，她對於容許家人到院舍協助照顧院友建議有所保留，雖認同政策出發點是好，但不太實際和貼地。李輝解釋，首先家人不清楚院舍運作，而且接種了兩劑疫苗不等如不會感染。例如所有護老院員工已打針，但在快速測試當中，仍有三分之一是陽性，擔心會將社區病毒帶到入院舍內。其次，雖然家人到來院舍照顧院友是值得鼓勵，但他們只會照顧自己家人，對於未有被家人照顧的院友很有可能會產生負面情緒。