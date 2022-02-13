溫暖護老院員工圍困無援第6日　10人9中招：好似自生自滅｜爆疫

第五波疫情爆發以來，多間護老院爆疫，目前有16間院舍需要撤離，其中早前一名染疫院友離世的深水埗溫暖護老院，至少累計有4名長者染疫，當中1人離世。不過，雖然溫暖護老院的長者已被撤走，但日前有護老院職員投訴，指10名職員仍然被困在院舍，等候數天仍未有人將他們接走隔離。

今日（13日）踏入第6日，有員工透露，他們至今仍未獲接走，10名職員中更有9人快速測試呈陽性，但至今仍只能「乾等」及自行食「必理痛」，形容他們如自生自滅。有立法會議員認為，當局應盡快接走被困員工，估計若早6日前已送走職員並安排檢疫，未必9名員工均中招，「佢哋做漏招，令到其他人受感染。」

《香港01》正就事件向社署、衛生署查詢。



溫暖護老院早前爆疫，社署將全數68名院友送往亞博，但員工留在院舍內多天仍未獲安排。（資料圖片／陳傲淇攝）

全院院友撤走員工無人理 自行消毒食「必理痛」捱下去

溫暖護老院有職員表示，當局在8日通知要老人院撤離，直至9日晚上撤走全院長者，並要求員工選擇家居檢疫或到隔離營檢疫。職員指，由於擔心傳染予家人，故全部10名員工都選擇隔離營檢疫，但今天已是第6天，仍未有人接走他們，而當局亦無派人消毒院舍，在場職員只能自行消毒。

快速測試包幾用盡 被困員工質問：你要我等一年定十年？

職員又指，雖然院舍內有快速測試包，但數量不足，後來區議員送上10個測試包，發現共9名員工呈陽性，但亦只能自行食「必理痛」，「個個（員工）係到咳、感冒、流鼻水、發燒。」員工指，至今他們仍在等待安排，並已報警，但仍未有任何消息，「你要我等一年定十年？」她又指，6日以來她們均留在感染空間，故坦言很恐慌及焦慮，猶如留下她們「自生自滅」。

一名女職員步出門外哭訴已被困護老院5日，不准離開亦沒有人派飯，「剩低我哋10個喺度等死咩！」。（陳傲淇攝）

至於餘下一名陰性的員工，衞生防護中心表示她可回家，並叫她做好防疫措施，之後才會到她的家接走檢疫。

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只撤走長者「做漏招」 料當初送檢疫未必多人染疫

收到求助的九龍西立法會議員梁文廣表示，當局應盡快接走被困員工，他估計，若早6日前已送走職員並安排檢疫，未必9名員工均中招，「佢哋做漏招，令到其他人受感染。」他批評社署只撤走署方負責的長者，職員則一概不理，最終他們亦多人染疫。梁更擔心，現時該9名員工僅快速測試呈陽性，憂慮當局再繼續「無安排」下，該9名員工未能接受「覆檢」，無法被視為真正的確診個案。

梁文廣又指，雖然院內尚有食物及清潔用品，但他們一直無收到安排，擔心物資遲早不夠。他認為政府部門的安排奇怪，當初只接走長者，但留下職員，甚至未有為他們安排檢測。他認為，現時本港疫情嚴峻，甚至多間院舍爆疫，但各個政府部門各自為政，再用此方法未必理想，建議應設部門統一指揮，並統籌所有抗疫工作。

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翻查資料，早在2月10日，因應溫暖護老院前後有4名長者染疫，衞生防護中心曾表示，該院相關人士或需全數接受檢疫。社署亦曾指出，溫暖護老院須將全數68名院友送往亞博。

本網昨日報道，院內再有10名職員出現發燒，一名女職員向記者哭訴，指他們10人被困於護老院5日仍未獲安排送往隔離，亦沒有人送飯。衞生署當時回覆查詢指，並不會強制密切接觸者留於工作地方等候檢疫安排。

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