港府至今接收內地逾千萬個快測劑及口罩　20萬部血氧儀已送前線

商務及經濟發展局局長邱騰華負責醫療物資保障工作小組，協調由內地供應抗疫物資。截至今日（27日），工作小組已接收約1,400萬個快速抗原測試包、約1,100萬個N95及KN95口罩、約20萬部夾指式脈搏血氧儀。此外，連同下周一抵港批次，至今共接收35萬盒由國家捐贈的抗疫中成藥。



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工作小組已接收約1,400萬個快速抗原測試包，除部分預留作「全民強制檢測」之用，其中約700萬個測試包已透過相關部門，向指定高風險及特定群組派發，例如安老院及殘疾人士院舍員工及院友、醫護人員、清潔工人、跨境貨車司機等。民政事務總署亦透過「全港社區抗疫連線」，將180萬個快速抗原測試包派發予各區市民。

另外，工作小組至今已接收約1,100萬個N95及KN95口罩，主要預留作「全民強制檢測」時期供市民使用，亦已將其中約50萬個口罩分發予衞生署及紀律部隊前線人員使用。小組亦已接收由內地供應約20萬部夾指式脈搏血氧儀，並已全數分發予衞生署及醫管局供病人使用。

此外，工作小組至今共接收35萬盒由國家捐贈的抗疫中成藥，其中7萬盒及5萬盒中成藥，已分別給予連線及其他熱心社團在社區派發。其餘的23萬盒藥物將透過相關部門，分發給在醫管局轄下十八間中醫診所接受治療的人士及在隔離設施的確診患者等。

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