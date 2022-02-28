電話卡實名制｜3.1起登記　舊卡明年2.23前須完成　附7個步驟教學

【電話卡實名制/實名制登記教學/太空卡】俗稱「電話卡實名制」的《電訊（登記用戶識別卡）規例》去年9月1日正式生效，落實電話智能卡（SIM卡）實名登記制。根據規例，電話智能卡用戶須於明日（3月1日）開始，為其電話智能卡實名登記。至於正使用上台月費服務的用戶，除非「轉台」或開立新的電話號碼，否則無須再作登記。現行的電話儲值卡用戶則須於2023年2月23日或之前向所屬電訊商完成實名登記，否則會在上述時限後不能繼續使用。



《規例》於去年9月1日生效，落實電話智能卡實名登記制（實名登記制），包括語音、數據及／或短訊服務的電話智能卡。明日起新發售的電話智能卡，包括上台月費服務及電話儲值卡，須在啓動服務前完成實名登記。現行的電話儲值卡用戶則須於2023年2月23日或之前向所屬電訊商完成實名登記，否則會在上述時限後不能繼續使用。

用戶可根據所屬電訊商以短訊或其他方式發出的實名登記提示，透過不同途徑包括所屬電訊商門市、流動應用程式或網頁進行實名登記。個人用戶須登記其姓名、出生日期、香港身份證號碼及提供香港身份證副本。

個人用戶及企業用戶可向每間電訊商分別登記不多於10張及25張電話卡

十六歲以下人士登記時須得到一位年滿十八歲成年人的確認，並同時登記該名成年人的資料。企業用戶則須提供其商業登記資料及指定某人士作為負責人，並提供該名人士的個人資料。在實名登記制下，個人用戶及企業用戶可向每間電訊商分別登記不多於10張及25張電話儲值卡。上台月費服務則沒有登記數量限制。

政府研與社福機構合作 助長者登記

考慮到部分用戶，尤其是長者，或會在登記過程中需要支援，政府正積極探討與各部門、社福機構和電訊商攜手協作，循不同途徑幫助有需要的人士在限期內完成實名登記。各電訊商的實名登記平台簡單易用，政府亦已呼籲電訊商於其門市盡量協助有需要用戶，並鼓勵電訊商向用戶提供誘因盡早完成實名登記。

▼電話卡實名登記步驟▼



1.插入需要實名登記的電話智能卡，啟動流動數據服務，須關閉無線網絡（Wi-Fi）；

2.根據所屬電訊商以短訊或其他方式發出的實名登記提示開始登記程序。按通訊辦要求，該短訊或其他指示會包含用戶的電話儲值卡的流動電話號碼、電訊商名稱、登記網址等資料。如所屬電訊商設有門市，用戶亦可到門市要求協助完成實名登記；

3.輸入或核實需要實名登記的流動電話號碼或SIM卡卡號（即ICCID）。[部分電訊商會向該號碼發出一次性密碼供用戶進行驗證]；

4.準備用作實名登記的身份證明文件，並拍攝或上傳該身份證明文件正本。如擁有香港身份證的用戶，必須使用其香港身份證以完成實名登記；

5.核實系統可從身份證明文件自動讀取的所需資料，如有需要，用戶可作出更正；

6.確認相關實名登記及收集個人資料的聲明；

7.完成登記/啟用程序。成功登記的用戶將會收到所屬電訊商發出的確認通知。