增34466確診添87死　第五波死636人　未打針長者死亡率高達4.34%

第五波疫情持續嚴峻，本港今(28日)新增34466宗確診，再創單日新高，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，第五波疫情至今共錄得19.3萬宗確診個案，確診人數每隔兩至三日倍增，以本月21至22日的8000多宗為例，至本月23至25日，已上升1倍至1.1萬，及至今天已增至逾3萬宗，他預期確診人數會繼續增加。

死亡個案方面，已打針的死亡率為0.03%，惟未完成接種的死亡率則是0.27%，可見有明顯升幅。他又提到，已打兩針、年逾80歲或以上的長者死亡率為0.27%，未打針長者死亡率則為4.34%，呼籲市民及長者盡快安排接種疫趙苗。



疫情持續惡化，單日確診數字突破3萬大關，歐家榮表示，經醫管局呈報共有3558宗；經衞生署呈報則共錄得2391宗，另私人化驗所呈報則有8487萬宗。

第五波錄19.3萬確診 疫情累計確診破20萬

他總結指，由去年12月31日起計、第五波疫情至今共錄得19.3萬宗確診個案，可見呈上升趨勢，並每隔兩至三日倍增，以本月21至22日的8000多宗為例，至本月23至25日，已上升1倍至1.1萬，及至今天已增至逾3萬宗，

他又提到，新增的逾3萬宗確診個案中，4宗屬輸入個案，其餘均為本地個案，當局對當中2391宗作基因排序分析，結果顯示，3宗帶有L452R基因特變, 佔總體0.13%；另有1902宗對 L452R呈陰性, 佔總體79.6%，即相信是Omicron病毒株，另有315宗尚待報告，以及171 宗病毒量並不足以分析。

過去24小時增49間院舍爆疫 累計達580間

安老或殘疾院舍個案方面，第五波疫情至今累計共580間院舍確診，過去24小時新增49間院舍，涉60名員工或430名院友染疫，當中43宗涉安老院，6宗涉殘疾人士院舍。他又指第五波疫情共涉及逾860個員工及2900個院友。據昨天收到呈報所示，新增確診院舍分布多區，港島共3間、九龍32間、新界東1間，新界西13間。

死亡個案方面，歐嘉榮表示，第五波疫情共有636宗確診患者離世，當局已抽取當中442宗作個案分析，涉及268名男性、175名女性，年齡介乎11個月至104歲，中位數則是84歲，絕大部份死亡個案屬於長者，當中年逾60歲以上佔92%。

按年齡劃分的死亡率如下：



0至9歲：4宗；死亡率為0.04%

10至19歲：2宗，死亡率為0.03%

20至59歲：29宗

60至69歲，35宗，死亡率為0.17%

70至79歲：80宗，死亡率為0.87%

80歲或以上：292宗，佔總體死亡死亡數字66%，死亡率為4.6%

離世確診者打針史：



91%未完成接種，共涉403宗個案

81%未有接種疫苗，共涉359宗

已接種疫苗死亡率0.03% 未完成接種死亡率0.27% 歐嘉榮：疫苗對預防死亡有明顯效果

歐嘉榮表示，已接種疫苗死亡率為0.03%，惟未完成接種的死亡率則是0.27%，可見有明顯升幅。他又提到，已打兩針、年逾80歲或以上的長者死亡率為0.27%，未完成接種者的長者死亡率則為4.34%，可見已打疫苗的死亡率可降93%。他強調，疫苗對預防死亡有明顯效果，尤其長者，因一旦感染，死亡率高，惟已接種的長者死亡率維持低水平，呼籲市民及長者盡快安排接種打針。

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