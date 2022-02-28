DSE｜周日紅日照筆試　設兩後備考期　倘5月中疫情嚴峻將取消考試

教育局維持4月22日開考中學文憑試（DSE）為目標，考試時段由1個月壓縮至3周完成，最遲4月初確定開考日期。

香港考試及評核局表示，設定兩個後備考期，分別可延至5月13日或6月2日開考，相關放榜日則順延至8月，而一旦5月中疫情仍然嚴峻，將會取消2022年DSE，並按校內評估數據，預測學校考生的文憑試成績。



教育局維持以4月22日為中學文憑試開考目標。（資料圖片）

先考四個核心科 4.22若順利開考7.20放榜

考評局宣布，先舉行四個核心科目考試；以「大科先行」為原則決定選修科目考試的先後次序，並盡量安排文理科交替考試；運用周日下午以及公眾假期（包括勞動節翌日及佛誕翌日）進行考試；部分科目考試安排於同一天的上午及下午舉行，涉及十多名考生。目標縮短至5月14日完成所有筆試，放榜日期暫定維持於7月20日。

4月初疫情未明朗延5.13開考 4月尾未明朗則延6.2開考

倘疫情在4月初仍未明朗，文憑試將延後至5月13日開考；若至4月下旬疫情仍未明顯紓緩，則會進一步把筆試延後至6月2日舉行。若最遲至5月中，疫情仍然嚴峻，考評局會取消今屆文憑試，屆時會按校內評估數據，預測學校考生的文憑試成績。

（考評局提供）

考評局今日召開網上記者會，交代文憑試最新安排。（資料圖片 / 張浩維攝）

赴試場前須快速檢測 將向考生派檢測包

此外，考評局會加強試場的預防措施，考生需在每日前赴試場前，自行量度體溫及完成冠狀病毒病快速抗原檢測，並填妥考生健康申報表，稍後會透過學校向學校考生派發快速抗原檢測包，並會通知自修生領取詳情。派發數量按考試場數而定，考生一般應考8場，料可獲發8、9套快速抗原檢測包。

學校亦須在良好通風的空曠地方（例如有蓋操場）設置帳篷或檢查站，使用透明隔屏將監考員與考生分隔，考生進入試場／考室前須檢查身分，核對後監考員會在考生准考證上有關科目／卷別旁邊蓋印，如監考員在考試期間對考生身分有懷疑，可要求考試後到室外再次核對。另建議學校採用1.8 米為考生之間（包括前面、後面及兩旁）的理想座位距離。

考生需在每日前赴試場前，自行量度體溫及完成冠狀病毒病快速抗原檢測，並填妥考生健康申報表。（考評局提供）

考評局：虛報快測結果或取消考試資格

如考生出現發燒、正接受政府指定的強制檢疫、未完成最後一次強制檢測或正等候結果、考試日行快速抗原檢測呈陽性，均不應前往試場。考生如因上述原因而缺席考試，可通過學校向考評局申請科目評審成績，該局會按現有機制評估學校考生的成績，科目評審成績最高可達等級由以往的第4級改為第5級。

如發現考生虛報快速檢測結果，考評局公開考試總監麥勁生表示，會適當處分，例如把成績降級或取消考試資格，甚至有機會因違反防疫規定而採取法律行動。考評局秘書長魏向東亦補充指，相關懲罰嚴重，「原校考試，試場大部分都係你啲同學，作出決定時要考慮下公眾利益，不只係自己個人」。至於會否向考生索取檢測結果照片，魏指會考慮有關方案。

喺原校考試，試場大部分都係你啲同學，作出決定時要考慮下公眾利益，不只係自己個人。 考評局秘書長魏向東回應虛報快速檢測結果

被問及一旦有考生被圍封檢測，有否優先檢測安排趕赴應試，麥勁生解釋今年疫情嚴峻，政府檢測壓力非常大，故無法安排。

教育局維持4月22日開考中學文憑試（DSE）為目標，考試時段由1個月壓縮至3周完成。

倘取消DSE 自修生難評估成績

魏向東表示，學校最遲下月底提交模擬試成績，如無法進行，也會考慮中六第一次考試成績、中五年中考試成績。至於自修生安排，如DSE無法如期進行，魏表示一般考生可參考全校成績、考生排名、學校成績等，但自修生成績難有依據作出準確評估，承認「有少少無能為力」，希望盡量讓他們可以應考，否則可申請退出考試，考評局會酌情退還考試費。

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