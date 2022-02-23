學生提早暑假　鄧飛指影響升班試及中小一派位　取消DSE機會不大

第五波疫情未受控，政府宣布提早至3、4月放「暑假」，讓政府充分利用校舍配合全民強制檢測，亦可用作隔離、接種疫苗的中心。

身兼中學校長的立法會議員鄧飛認為，安排影響學校升班試及中、小一派位。他又指，如政府決定文憑試（DSE）延期，教育局應盡快公布，否則考生士氣將大受影響，但他相信文憑試取消機會不高。



鄧飛認為，提早暑假影響學校升班試及中小一派位。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

鄧飛今日（23日）在港台節目《千禧年代》表示，對於政府提早暑假感到突然，但理解全港18區均有學校，校舍分布廣，可方便市民做檢測及打針。雖然中學文憑試（DSE）暫定如期4月22日開考，他認為對DSE考生仍有影響，因大部份學校亦是考場，在開考前當局應提供明確消毒指引及協助，「無可能昨日仍是檢測中心，今日用作DSE考試，不是太合理。」

鄧認為，新安排對學校有三大影響，首先是何時考升班試，要避免學校之間有差異；如維持6月考升班試，變相學生在下學期只有1月及5月正常上課，學習內容不足應付考試。另外，以往小一及中一在7月派位，方便學生及家長註冊及叩門，但今年7月要上學，是否維持原有安排，亦有待當局解釋。

對於DSE安排，鄧飛指，倘4月22日未能如期開考，當局亦須有預備方案，認為當局如有調整，應盡早告知考生，以免影響學習士氣，但相信取消DSE的機會不高。

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教聯會倡運用空置校舍改建隔離設施

鄧飛所屬的教聯會表示，目前疫情十分嚴峻，確診人數屢創新高，當中大量師生及家長染疫，老師難以履行教學工作，家長照顧子女亦出現困難；站在學生的健康和學習的角度，該會認為當局提早暑假的做法可取，能夠更好地配合全民檢測。待疫情穩定及學生接種率提升時，才逐步恢復面授課堂，保障校園安全。

教聯會期望教育局制訂清晰指引，提供更多支援，讓學校能夠作出相應安排。不過，教聯會對於使用目前仍在運作校舍作隔離用途有所保留；指出現有約200間空置校舍遍布全港，建議可改建為隔離設施。