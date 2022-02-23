財政預算案 | 代明年DSE學校考生繳考試費　資助學校買電腦借學生

【財政預算案2022】財政司司長陳茂波今日（23日）發表新一份財政預算案，教育方面，政府將為參加2023年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費，並推出「優質教育基金」的3年計劃及優化毅進文憑課程内容等。



財政司司長陳茂波。（立法會直播截圖）

料能惠及4.35萬名DSE學生 會否恆常化未來再檢討

陳茂波宣布，為參加2023年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費，預計開支有一億四千九百萬元。政府消息人士指，如以修讀6科的考生計算，考試費的總數大約是3194元，措施實行後，預計能惠及43,500名學生。至於代繳考試費會否恆常化，就要視乎政府未來的情況，再作檢討及決定。

預留15億推買電腦借用計劃 另加5億讓學界共享電子教學資源

另外，為加強支援網上學習，「優質教育基金」已預留20億元，由今個學年開始，推行一項為期3年的計劃，包括資助學校購買流動電腦裝置及可攜式無線網絡裝備，供有需要的學生借用。政府消息人士指，有關措施其中15億元是買電腦借用計劃，另外，5億元供大專院校及辦學團體申請撥款，讓學界得以共享電子教學資源。新措施預計能惠及31萬名學生，至今有超過700間學生申請撥款。他續指，此措施承接去年8月結束的「關愛基金計劃」，新措施除了支援綜援學生，同時支援有經濟困難，但沒有拿到書簿津貼或綜援的學生 。

此外，政府現正檢討毅進文憑課程資助計劃，並優化課程內容，在2023-24學年起將計劃恆常化，以繼續支持中六離校生和成年學員就業及進修。政府消息人士表示，毅進文憑課程早在2012年獲10億元資助，直至2022-23年仍然繼續沿用這筆錢，2023-24年將再獲得8000萬預算，並預計能提供7000個學額。

特殊教育教師培訓方面，政府消息人士表示，希望能夠在2026-27學年完結前，至少80%老師能夠完成基礎課程，20%教師完成高級課程，15%教師完成專題課程。為支持教師達成以上的培訓目標，從今學年開始將增加特殊教育教師的課程名額。

政府消息人士：學童人口下降 教師需求會減少

另外，問及今年中小學及特殊教育教師的流失率有上升趨勢，政府消息人士指出，教師離職的因素衆多，包括退休、轉職或其他個人原因。現時學童人口下降，教師的需求亦會減少。他强調，目前沒有收到學校反映教師不足及教育質素下降的問題，並稱會繼續留意狀況。

提早於3月放暑假 將盡快發出詳細指引

至於近日政府宣布中小學將在3月提早放暑假，政府消息人士表示，明白此舉對學校的運作造成影響。昨日已會見其他辦學團體及校長商討有關安排，希望盡快發出詳細指引予學校及家長。

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