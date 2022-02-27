全民檢測｜內地9000人採樣隊援港　衞健委李大川：設禁足令更好

第五波疫情持續嚴峻，中央動員助本港抗疫，領導檢測及醫療「工作專班」的國家衞健委醫政醫管局副局長李大川，今（27日）接受無綫電視訪問時表示，約9,000人的採樣隊伍已準備就緒，可隨時來港支援，如有需要，亦可按港府要求，將樣本送到廣東省檢驗，每日檢測量可達120至150萬次；他又認為，全民檢測倘配合「禁足」等封控措施，效果更好。



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國家衞健委醫政醫管局副局長李大川表示，約9000人的採樣隊伍已準備就緒，可隨時來港支援。(《無綫電視》新聞訪問截圖)

若樣本送廣東檢驗 日檢可達150萬次

本港疫情前所未見，中央調動內地專家到港視察支援，另協助港府準備下月的全民檢測，兩地組成多個「工作專班」共同抗擊疫情。

李大川表示，內地已經準備好充足的檢測人手到港協助，採樣支援隊伍共有大約9,000人，已完成組班及開始培訓，「可以隨時根據香港特區政府的需要，派到香港幫助工作。我想這主要是看香港甚麼時候需要，我們就甚麼時候派出。」他又提到，倘人手尚未足夠，仍可從周邊省份選才增援，「選一些懂粵語、或者英語比較好的，經驗豐富、能力強的醫護人員補充。」

他又提到倘港府要求，可以將樣本送到廣東省檢驗，每日檢測量達到120至150萬次，遠高於本港每日最多30萬次。

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患者最快七日「放監」：做法非最理想 但可接受

有意見認為全民強檢需配合「禁足令」，惟港府目前暫不傾向相關做法，李大川則持相反意見，同意若能與禁足令等封控措施並行，把人員檢測流動降到最低水平，效果會是理想、最好。

本港檢測滯後，醫療系統瀕失守，港府近日修訂檢測及出院標準，市民自我快速測試呈陽性，可視作確診；與此同時，已接種兩針的隔離患者，檢測陽性後第6及第7日快速檢測陰性，即可解除隔離令。被問到有別於內地嚴格標準，李大川承認港府做法非最理想，但按本港現時情況下可以接受，亦有積極意義，「我想目前香港新冠流行形勢，用抗原(快速)檢測，首先把一群感染者發現出來，也是有積極意義的，能夠盡早把陽性感染者找到，盡快把他隔離起來，切斷傳播途徑，畢竟眼下香港檢測能力還不足。」

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