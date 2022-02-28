快速測試陽性呈報平台料今周啟用　衞生署提醒需買合符標準測試劑

第五波新冠肺炎的確診人數持續上升，不少市民自行使用快速檢測套裝，惟陽性結果一直未受政府認可，不被當作確診者。政府上周宣布，會推出新平台，容許快速測試呈陽性的人士，透過網上系統直接登記陽性結果，惟系統仍未推出。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（28日）表示，正密鑼緊鼓籌備平台，目標今個星期推出。他表示，市民需購買合符標準的測試劑檢劑，否則或出現假陽性，提醒市民可到署方設立的網站，了解所購的快速測試套裝是否合符標準。



衛生防護中心日前亦推出「傳染病公眾平台」，讓收到核酸檢測陽性結果通知的市民，透過填寫電子表格，申報同住家人成員資料。歐家榮表示，目前系統已收集到12萬人登記，但當中呈核酸檢測呈陽性的只有5.6萬人，相信其他是快速檢測呈陽性的人士。他表示，相關人士日後在新平台推出後，需要再提交資料。



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政府早前表示，快速測試套裝的靈敏度雖然稍遜於核酸檢測，但仍可快速及相對準確地發現病毒量較高的患者，為免資源重疊及耽誤時間，將容許快速測試呈陽性的市民，日後可透過網上系統，直接登記陽性結果，毋須再經過核酸檢測確認。不過該網上系統仍未推出，反而網上有誤將「傳染病公眾平台」當為新系統填寫。

由政府派發的測試包有以下品牌：(1)妥析、(2)熱境生物、(3)和信、(4) AESKU、(5)金沃夫、(6) BGI YHLO、(7)萬孚。（政府網站圖片）

歐家榮表示，正密鑼緊鼓籌備平台，希望今個星期推出。問到市民如使用不合標準的快速測試套裝時如何處理，歐表示，市民應購買合符標準的測試劑檢劑，否則或出現假陽性。至於是否合符標準，他建議到信譽良好的商戶購買，又或到署方設立的網站，了解所購的快速測試套裝是否合符標準。他續指，呈報後的患者，會被視為確診者，當局會發出隔離令，其同住家人需要檢疫。

選擇購買市面的快速抗原測試包時，可參閱以下連結所載名單：

香港特別行政區衞生署醫療儀器行政管理制度下已表列的2019冠狀病毒病快速抗原測試

國家藥品監督管理局批准的新冠疫情防控醫療器械產品名單

歐盟2019冠狀病毒病快速抗原測試通用名單（只備英文版本）

美國食品及藥物管理局發出有關認可緊急使用的抗原測試劑名單（只備英文版本）

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6.5萬自測陽性病人誤填「傳染病公眾平台」

對於有快速測試陽性市民誤填「傳染病公眾平台」，歐家榮表示，該平台至今有12萬人提交資料，當中有5.6萬人是核酸檢測呈陽性，餘下的6.5萬人相信有大部份是快速測試呈陽性的市民。他表示，日後新平台推出後，會發短訊提醒錯填平台的人士，在新平台再提交資料。他續指，近日快速測試呈陽性的市民，可以在新平台推出後補資料，隔離期由採樣當日開始計算為「Day 0」。

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另外，有患者於「傳染病公眾平台」填寫資料後，仍未收到通知。歐家榮表示，由於有積壓個案，承認一定有滯後，就此向市民致歉，會加快與相關部門溝通，將防疫資訊及有關文件交予陽性市民。

明日再增5間指定診所

醫管局早前設置9間指定診所，供輕症的陽性市民就診。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，明日（3月1日）起增加5間指定診所，包括香港仔賽馬會普通科門診診所、粉嶺家庭醫學中心、將軍澳（寶寧路）普通科門診診所、貝夫人普通科門診診所，以及仁愛普通科門診診所。他表示，截至昨日，原本的9間指定診所已為1.3萬人診症，明日起合共有14間，即使是快速測試陽性的市民亦可就診，提醒市民要先預約登記。