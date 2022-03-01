疫情｜葵青、元朗、大埔等多區污水呈陽性　政府派發快速測試套裝

本港疫情持續嚴峻，政府今日（1日）表示，近日於多個地區檢測到污水呈陽性，顯示該地區的處所，可能有隱性患者存在。

因應葵青、元朗、觀塘、沙田、北區及大埔的污水檢測結果呈陽性，民政事務總署將會由今日起，陸續向相關地區的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工，派發快速測試套裝，供他們自行檢測。



因污水呈陽性而將獲派發快速測試套裝的地區包括葵涌石籬（一）邨石秀樓、元朗天水圍天恒邨恒翠樓及恒俊樓、觀塘秀茂坪邨秀富樓、沙田禾輋邨民和樓及欣和樓、沙田水泉澳邨明泉樓及映泉樓、粉嶺嘉福邨、荔景邨、大埔宏福苑和大埔匡智松嶺村。

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公眾如就使用快速測試套裝有疑問，可瀏覽以下網頁（https://www.youtube.com/watch?v=aeDummTkpA0）。

於「污水檢測呈陽性的地區」内居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，可致電政府「為污水檢測呈陽性地區内的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以獲取協助。若這些人士在有結果前開始出現徵狀，則可按自身需要徵詢家庭醫生意見。若出現嚴重徵狀（如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸、心胸痛等情況），請緊急致電999熱線，以盡快安排救護車入院。