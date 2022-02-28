疫情｜港鐵累計1100車務及維修人員染疫　個別車站或短暫關閉

本港疫情嚴峻，多個公共交通運輸工具營運商人手緊張，班次亦見縮減。港鐵則表示，過去24小時再多227名涉及車務及維修員工和承辦商人員初步確診，至今已累計逾1,100人染疫，不排除情況進一步惡化，或需進一步調整列車班次、短暫關閉個別車站，港鐵將盡快透過適當渠道通知公眾。



九巴表示，將由明(1日)起計兩周，向所有車長及維修人員派發快速抗原測試套裝，員工必須「每日一檢」，結果呈陰性始可開工；新巴城巴則指，有向員工提供口罩及快速抗原檢測包，以確保員工及乘客安全。



港鐵指今日屯馬綫已因為多名車長因染疫或被列作密切接觸者而需隔離，繁忙時段的列車班次需要輕微調整。（羅君豪攝）

港鐡單日再多227員工染疫

本港今日錄得3.4萬宗確診，累計增至逾20萬人確診。港鐵晚上公布，截至今日下午6時，在過去24小時共錄得227宗涉及車務及維修員工及承辦商人員初步確診感染個案。所有初步確診感染人士現正留在家中，等候衛生署指示及安排，公司正分別追蹤上述每宗個案的密切接觸者，並會採取相應的跟進行動，另會安排徹底清潔和消毒有關工作地點。

在第五波疫情下，港鐵表示，至今已錄得逾1,100宗涉及車務及維修的員工和承辦商人員確診個案。連同因被衛生防護中心列作密切接觸者、居所所在大廈被圍封而需接受強制檢測等而未能上班的個案，有關情況已對車務運作構成極大挑戰。

港鐵預告，確診員工人數或隨著疫情進一步擴大而增加，需要檢疫的密切接觸者或強制檢測的人數也有可能相應增多。當情況進一步惡化，對港鐵服務造成更大影響，例如進一步調整列車班次、短暫關閉個別車站，將盡快透過適當渠道通知公眾。

港鐵指今日屯馬綫已因為多名車長因染疫或被列作密切接觸者而需隔離，未能執勤，令上、下午繁忙時段的列車班次需要輕微調整；多個車站的顧客服務中心，亦因為人手緊絀而被迫間竭性關閉。

▼2月28日 秀茂坪邨秀賢樓圍封檢測▼



+ 3

九巴前線人員需每日檢測陰性才准上班

九巴由3月1日(明日)至14日，將提供快速抗原測試套裝予所有車長及維修人員，規定必須「每日一檢」，結果呈陰性始可上班工作。

九巴表示，將由明(1日)起計兩周，向所有車長及維修人員派發快速抗原測試套裝，員工必須「每日一檢」，結果呈陰性始可開工。(資料圖片)

新巴城巴方面，發言人指，車長及前線員工報到時均須要以紅外線探熱器量度體溫，公司亦向員工提供口罩及快速抗原檢測包，以確保員工及乘客安全。發言人續稱，會時刻注意疫情發展，並按政府的最新指引調整防疫政策。

此外，將有4輛城巴及新巴由即日起，貼上「保持衛生．共同抗疫」的全新塗裝，化身「抗疫宣傳車」，並將於未來一個月遊走全港各區，提醒市民於疫情期間繼續保持警惕。全線營運車隊的車頭，將貼上「保持警惕．注意安全」及「乘車須時刻佩戴口罩」貼紙，為候車乘客及途人帶來抗疫重要資訊。

▼2月28日，沙田禾輋邨順和樓封區檢測

