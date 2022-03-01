5間郵政局有員工確診需關閉　空郵中心大量投寄辦事處同受影響

本港單日確診宗數每日均創新高，惟仍未計及自行快速抗原測試陽性的數量。香港郵政公布，由於有郵務人員進行快速測試結果陽性，屯門中央郵政局、華富郵政局、葵芳郵政局、藍田郵政局和土瓜灣郵政局，共5處需要關閉數天，而空郵中心大量投寄郵件辨事處亦關閉至明日（2日）。



香港郵政今日（1日）表示，由於有郵務人員進行快速抗原測試而結果為陽性，屯門中央郵政局需關閉至3月2日，其郵政信箱大堂於3月2日重開。華富郵政局、葵芳郵政局、藍田郵政局和土瓜灣郵政局（包括郵政信箱大堂）需關閉至3月3日。另外，機場的空郵中心大量投寄郵件辨事處亦需關閉至3月2日。

香港郵政表示，得悉有員工快速測試陽性後，已安排所有相關郵務人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒，亦已提醒所有員工注意個人衞生，時刻提高警覺。市民可以到其他就近郵政局使用服務。