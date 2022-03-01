全民檢測｜孔繁毅：或已100萬人染疫　9日完成3輪強檢可毋須禁足

疫情持續嚴峻，確診數字屢創新高。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人、港大內科學系臨床教授兼傳染病科主任孔繁毅，今早（1日）在電台節目表示，現時本港或已有數十萬，甚至100萬人染疫，但仍要等到3月中才到達疫情高峰期，呼籲政府當務之急，是要為70歲以上長者接種至少一劑疫苗。

對於全民檢測，孔表示，政府已錯過推行的最佳時機，強調全民檢測關鍵在於「後着」，若無足夠隔離設施應對潛在數十萬的染疫人士，與現時派快速檢測予陽性市民居家隔離的做法無異，對緩和疫情的幫忙不大。他又指，禁足影響到商業等社會活動，若政府能在9日內完成3次全民檢測，並不需要禁足。



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無打針染疫死亡率遠高於已接種疫苗患者

孔繁毅早上在港台節目《千禧年代》表示，現時疫情仍未到最高峰，並引述港大研究指，3月中才會到第五波疫情的高峰，隨後才會慢慢回落，又指「有機會𠵱家真實感染人數，遠真實確診人數為多，可能講緊係幾十萬或者100萬都唔定。」

孔又指，根據醫管局昨日（2月28日）公布的死亡數據，打齊3針的死亡率為0.0003%，而接種一劑或二劑則增至0.0027%，無打針則再急增至4.8%，強調無打針的染疫死亡率遠高於已接種疫苗的患者。他又引述瑪麗醫院的情況指，近300名病人中，入院重症的患者，80%年屆80歲或以上高齡，90%無打針。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

他重申，當務之急是要在未來兩三周，為70歲以上長者接種疫苗，尤其是安老院舍內的長者，「一針都得㗎喇，一針其實係見到有幫助。」他又指，現時疫情嚴峻，加上許多科學數據顯示打一針的重要性，已有越來越多長者願意打針，希望政府安排老人科外展隊或私家醫生，上門為行動不便或獨居長者打針，以大幅提高長者接種率。

▼2月28日，沙田禾輋邨順和樓封區檢測



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孔︰政府已錯失全民檢測的黃金時間

對於政府將於本月推全民強制檢測，孔繁毅表示，高峰期找到數十萬，甚至100萬染染患者，他們已在染疫的不同階段，部分或剛受感染，部分亦將痊癒，「你點樣安排隔離，如果你有足夠設施，將幾十萬確診者隔離，呢個你當然可以做得到」。

他坦言，政府已錯失全民檢測的黃金時間，「全民檢測最好時機係好早，即係啱啱爆發嘅時候去做，你用好少嘅隔離措施就已經可以制止到個疫情擴散，另一個做法就係，嗰個疫情完喇，接近尾聲，回落嘅時候去做，就可能會容易啲去處理，但當你有幾十萬人嘅時候，你又冇足夠嘅隔離措施，你做咗嘅時候可能幫助真係不大。」他又指，政府要詳細和小心安排隔離措施，形容此舉十分困難。

▼2月28日 青衣方艙醫院內部現況▼



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倘無足夠隔離設施 質疑與患者居家隔離無異

孔繁毅又指，政府只得約7萬個隔離單位，質疑如何安排合適人士入住，「另外嗰啲人，你有咩辦法呢？因為講緊可能係幾十萬嘅。」他表示，最終大部份患者都可能要在家中隔離，與現時在快速測試陽性後，患者居家隔離的做法相似。

被問到是否需要禁足配合全民檢測，孔強調禁足時間必須短，否則會影響商業等社會活動。他又指，若政府能在9日內，完成3次全民檢測，其實並不需要禁足。

▼2月28日，市民超市搶購食物▼

