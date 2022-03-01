疫情︱土拓署署長黎卓豪署任首日　妻子初步確診　黎快測陰性WFH

土木工程拓展署署長黎卓豪的妻子今日（1日）初步確診，黎卓豪今日曾進行快速測試，結果為陰性。他正與其餘家人按「居安抗疫」計劃指引，在家家居檢疫，檢疫期間，黎卓豪會在家工作。



土木工程拓展署署長黎卓豪的妻子今日（1日）初步確診，黎卓豪今日曾進行快速測試，結果為陰性。（資料圖片／黃偉倫攝）

土木工程拓展署發言人今日表示，土木工程拓展署署長黎卓豪的妻子初步確診新冠肺炎，新冠病毒抗原快速測試結果為陽性，正按衞生署衞生防護中心的指引在家等候送院或往隔離設施。

黎卓豪今日曾進行新冠病毒抗原快速測試，結果為陰性，正與其餘家人按「居安抗疫」計劃的指引，在家進行家居檢疫。檢疫期間，他會在家工作。土木工程拓展署已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並安排相關職員接受檢測。

早前有消息指，土拓署署長一職原本由方學誠升任，但方學誠疑因違限聚令被同事慶祝升職，土拓署署長一職於今日起由黎卓豪署任，而土拓署歡迎辭頁面，今日顯示黎卓豪為署理土木工程拓展署署長。