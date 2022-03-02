東鐵線｜12車站月台5月底前大翻新迎過海段通車　加入馬賽克元素

東鐵線過海段預計將於今年6月底至7月通車，早前已開始全線試營運。港鐵表示，正準備趁東鐵踏入新一頁時，更新月台設計。

現時東鐵線12個車站的月台布置主題，將會於5月底全數被馬賽克主題取代，同時加入港鐵車站特色書法設計的站名，各車站亦會配以歷史圖片及每個車站標誌圖像。港鐵稱，在轉角牆角亦會加入對比色，如九龍塘站將保持天藍為主體色，並加入綠色作對比色，至於大圍站的深藍色則會加入紅色對比，方便乘客更好辨認，以免「落錯車」。



東鐵線過海段預計約4個月後通車，港鐵署理總建築經理（工程設計）鄭珏慧表示，趁新服務投入，決定過海段東鐵線其餘12個車站，由旺角東站至羅湖及落馬洲全段，除馬場站外，都會利用貼紙佈置，在月台貼上新的設計。他說，東鐵現時以花為主題，將改為具有港鐵車站特色的馬賽克圖案，以及將站名改以書法特色呈現，並會因應每個車站特色，加入歷史照片、附近地標及代表圖像。

鄭率先公布九龍塘站的設計，他指，站內將展示1983年早期電氣化火車在九龍塘站服務的照片，亦會有又一城及城大創意媒體大樓。另外因九龍塘站位置，鄰近過去有「五台山」之稱的廣播道，故設計上亦加入衞星發射站圖案。他續說，乘客如對車站內的歷史圖片背景有興趣，在照片相上設有二維碼，會有介紹談及昔日舊貌的特色。東鐵九龍塘的更新工作於昨晚開始，乘客料已可見到部分新設計。

為加強趣味性及各車站的識別度，以防乘客「落錯車」。鄭表示，車站會保留現時主體顏色設計，並在牆角或轉角處，配上新對比色，如九龍塘站會加入綠色，大圍站會加入紅色，在兩個同為藍色設計的車站中，方便乘客更易分辨。

東鐵線過海線全段通車後，將會全時間改用九卡列車服務。鄭指，每個車站月台設計，都會集中在九卡車範圍，而月台上其他設施，如地面的導向標誌、排隊線等，都會一次過翻新，亦會加強站內通風照明，重新為支柱髤漆等。他預計5月底前，會完成12個車站的更新，有關工程支出會由港鐵每年的美化翻新經費支付，沒有額外經營成本。

港鐵︰翻新後仍保留東鐵特色元素

東鐵線上一次月台翻新，已為2007年兩鐵合併後，由港鐵進行，當時包括重新為各東鐵綫車站配主題色，並加入車站代表植物、車站附近建築物、車站名書法字的牆紙等，但當時未有完全與港鐵車站設計統一。鄭珏慧表示，希望加入港鐵車站感覺，但亦有保留東鐵特色元素，更加入東鐵舊相片，仍然希望保留鐵路的歷史感覺。

問到未來東鐵線新車站如會展站及金鐘站，以至將來的古洞站，會否都統一設計。鄭表示，金鐘站本來已是港鐵車站，有其一貫的馬賽克及書法設計，而會展站的已公開照片亦見到類似設計。