元朗、沙田、深水埗佔2月最多確診三甲　北大嶼山醫院只收確診者

本港新冠肺炎疫情嚴峻，今日（1日）新增確診個案達3.2萬宗。衞生署衞生防護中心按2月份接獲的確診個案住址所在地區作分析，發現上月最多患者報稱居於元朗區，數目為18區之冠，佔確診個案總數12.7%；其次則為沙田區，有11%確診者居住；深水埗區則以8.6%排第三。

另外，醫院管理局今日公布，北大嶼山醫院由明日（2日）凌晨開始，全院160張病床全部改為專門接收新冠患者，集中人手同資源照顧。該院的急症室會維持運作，而現時留院病人已陸續轉到其他醫院，包括瑪嘉烈醫院。



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確診個案遍全港 元朗確診者數目為十八區之冠

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮，今日於疫情記者會中表示，當局分析2月收到的確診個案資料，按其地址統計發現，元朗區是全港十八區之中，出現最多確診個案的分區，患者佔總數比例達12.7%；其次則為佔11%的沙田區；至於深水埗區則佔8.6%排第三；觀塘及油尖旺區分別佔8.5%及7.8%，排第四及第五。不過歐強調，「雖然呢啲地區出現嘅個案比較多，但其實全香港個案分佈所有區份。」

醫管局繼早前將天水圍醫院，全院病床改為接收新冠肺炎病人後，醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業公布，北大嶼山醫院明日凌晨開始，全院160張病床亦會改為接收新冠肺炎病人。

北大嶼山醫院急症室屆時會維持運作，但救護車只會將北大嶼山香港感染控制中心、亞博社區治療設施、竹篙灣社區隔離設施，以及有緊急需要的病人會送到北大嶼山醫院，其餘病人會送到瑪嘉烈醫院。

北大嶼山醫院日間手術以及康復服務會暫停

李立業又指，自行前往北大嶼山醫院急症室求診的病人服務不受影響，而現時留院病人已陸續轉到其他醫院，包括瑪嘉烈醫院。同時該院的專科門診會維持服務，病情穩定的病人會安排覆診配藥物；老人科外展服務的病人則會轉為視像診症，醫院會通知病人有關安排；而該院日間手術以及康復服務則會暫停。

李強調，北大嶼山醫院已規劃新冠肺炎病人進出醫院的路線，避免與急症室和專科門診覆診的病人重疊。醫管局已加強北大嶼山醫院通風，並為員工提供合適的個人防護裝備及感染控制訓練。

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