第五波疫情持續嚴峻，本港今日（3月1日）公布新增32,597宗確診，第五波疫情至今共錄得22.5萬宗確診個案，兩年共計23.8萬宗。連續兩日維持新增3萬宗水平，不過衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，料有不少自行檢測患者沒有進行核酸檢測，需待推出報告系統才能反映出來。

本港再多117名確診患者死亡，當中6人屬較年輕患者，年齡介乎47至59歲，其中一名58歲無長期病患、無打針男子，身體出現不適長達10日始前往伊利沙伯醫院求醫，翌日早上過身。自第五波疫情以來，本港累計808名染疫病人離世，過去兩年則共有1,013人不治，即第五波疫情死亡率已佔整體79.7%。



累計共615間院舍爆疫

疫情持續惡化，單日確診數字再次突破3萬大關，歐家榮表示，經醫管局呈報共有3,497宗，經衞生署呈報則共錄得1,274宗，另私人化驗所呈報則有27,826宗。他總結指，由去年12月31日起計、第五波疫情至今共錄得225,746宗確診個案。

他又提到，對衞生署處理的1,276宗個案作基因排序分析，結果顯示，1宗帶有L452R基因特變, 佔總體 0.08%；另有1,097宗對L452R呈陰性, 佔總體85.2 %，即相信是Omicron病毒株；另有91宗尚待報告，以及95宗病毒量並不足以分析。

▼3月1日 超市再現搶購食物潮▼



+ 2

安老或殘疾院舍個案方面，第五波疫情至今累計共615間院舍確診，過去24小時新增 34間院舍，涉30名員工或249名院友染疫，當中25宗涉安老院，9宗涉殘疾人士院舍。他又指第五波疫情共涉及逾900個員工及3,150個院友。

117人昨日不治 再追加55死者為患者

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業公布，本港再多117名確診患者死亡，涉及68男及49女，年齡介乎47至99歲，當中106人為長者，63位是院友，15人已打2針、16人則已接種一針，其餘86人均無接種疫苗。

6名較年輕死者：

．包括59歲殘障及患有癌症女病人，她於2月27日因發燒前往瑪麗急症室，翌日早上離世；

．無接種疫苗、58歲男子於2月27日前往伊利沙伯醫院，檢查後發現病況較差，入院時有明顯肺炎及肺積水，同樣翌日早上離世。他本身無長期病患，但身體不適、延誤醫治長達10日始前往求診。

．47歲、患有免疫系統疾病女病人，因發燒於2月26日前往天水圍醫院求醫，隨後出現心肌梗塞，延至昨日不治。

．另包括患糖尿病的52歲男子、患腎病的57歲男子及57歲癌症女病人。

因數據滯後，醫管局公布再增55人死亡，介乎57至102歲。

港每日死亡人數多新加坡十倍

推行與病毒共存、疫苗接種率早已達九成的新加坡，截至今日上午11時，不治患者有1,019人，比香港多6人。不過新加坡每日死亡人數只10人左右，遠低香港近日每日逾百人死亡，本港兩年來共有1,013名患者不治，故料明日本港報告的累計死亡人數，勢必超過新加坡。

▼3月1日 百佳超級市場有分店下午3時關門▼



+ 4

57危殆患者當中41人無打針

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，自第五波疫情以來，本港累計808名染疫病人離世，過去兩年則共有1,013人不治。此外，目前仍留醫的危殆病人共57人，當中41人無打針；嚴重者有88人，64人無打針，另有569名確診患者康復出院，隔離病床使用率89.1%。醫護確診情況方面，則錄得合共3,570人確診。