新冠疫苗｜界限街接種中心有確診者現身陪家人打針　累中心須消毒

本港爆發第五波疫情後，政府推出多項措施鼓勵疫苗接種，首劑疫苗接種率即將達到九成。疫苗接種中心持續有市民到場打針，有家長攜同子女接種，有患者的密切接觸者更一度闖入疫苗中心打針。

界限街體育館疫苗接種中心的駐場醫生透露，該名密切接觸者帶同確診的母親到場，但確診的母親未有進入疫苗中心。由於該密切接觸者未有強檢令在身，無計可施下只好替他接種後，並安排他到中心外的空曠地方休息。



界限街體育館疫苗接種中心絡繹不絕，有家長攜子女接種疫苗之餘，更有密切接觸者闖入疫苗中心打針。(歐家樂攝)

袁啟德醫生 (歐嘉樂攝)

界限街體育館社區疫苗接種中心駐場醫生袁啟德透露，今早一名年約30歲的男子抵達疫苗中心內的護士站，始向工作人員透露自己為患者的密切接觸者，又稱自己未接受檢測，亦拒絕接受檢測。

袁表示，當時已提醒對方現場有不少長者、長期病患者到場打針，指其做法不負責任，但由於他非確診者，也未有強檢令在身，無計可施下，只好繼續替對方接種，但接種後，已安排他到中心外的空曠地方休息。

涉事接種男子帶3日前確診母親到場 中心於休息時間消毒

袁續指，對方更帶同3日前確診的母親到場，雖然確診的母親未有進入中心，但該男子卻「行勻全部地方」，中心只好在中間休息時間進行消毒。

另外，袁又提到，今日仍有不少人到場接種首劑疫苗，按其觀察，接種復必泰的長者亦未見有嚴重副作用，建議長者可考慮接種復必泰。

Muakhi的12歲兒子今早由父親陪同接種。 (歐家樂攝)

多家長帶子女接種疫苗

現場所見不少家長都帶同子女接種疫苗，Muakhi認為病毒正在社區擴散，因此今早帶同12歲兒子接種首劑復必泰，並希望打針人口達九成後，政府可重開不同處所。其兒子表示，已在家中上網課2個月，最希望可以復課，又稱現時無法與朋友外出玩耍，很想念到校上課及可以做運動的日子。

孫先生今日則帶同12歲女兒到場接種第二針復必泰，雖然他自己選擇接種科興，但認為兩種疫苗均有保護效果，並指接種後「起碼無重症先啦」，又說「中咗無重症最緊要啦，尤其喺細路仔。」

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