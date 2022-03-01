政府五招增殮房設施　富山殮房設冷藏庫　檢疫者允外出認領遺體

第五波疫情已有800公多不治，醫院及衞生署殮房逼爆，遺體要暫放急症室或醫院露天帳篷。衞生署及醫管局在今日（1日）疫情記者會披露，會透過五招增加殮房設施，除了獲殯儀館及護養院提供85個遺體儲存空間外，並會在大圍富山殮房附近設冷藏庫，將會幾日内開始使用，並加快完成興建新富山殮房，預計4月初提供多800個位置。



另外，有患者死於新冠病毒，其家人成密切接觸者居家隔離。歐表示已經和警方聯繫可因緊急情況，讓他們出外做遺體認領程序。



五招增殮房設施：

．公立醫院各院提供殮房設施資料

．東華三院寰宇殯儀館提供45個遺體儲存空間予衞生署

．向兩間護養院租借40個遺體儲存空間

．富山殮房附近放冷藏庫

．加快在4月完成興建新富山殮房，提供多800個遺體儲存空間

東華三院寰宇殯儀館及兩間護養院提供85個遺體空間

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，已經就目前情況增加公眾殮房使用量，及借用私營遺體儲存空間。他稱衞生署一直都有注視關於殮房的情況，三間的公眾殮房儲存空間已經增加到1,350個。

歐家榮表示，東華三院從今日起於寰宇殯儀館提供45個空間予衞生署，並已向兩間護養院租借40個遺體儲存空間，將於3月4日開始使用。當局又安排在大圍富山殮房附近放冷藏庫，將在幾日內啟用，並加快完成興建新富山殮房，預計4月初提供多800個位置。他表示，會繼續與醫管局聯繫，和食環署留意公眾殮房個儲存量，有關部門繼續商討緊急應變措施。

與警方安排家居檢疫者認遺體

歐家榮表示，留意到近日有死者死於新冠病毒，家人成為密切接觸者，需要家居檢疫，可能未能及時做遺體認領。歐家榮稱，已經和警方聯繫有關情況，將會聯絡衞生署，暫時有緊急措施可以讓家人處理認領手續，希望可以加快整個程序。

醫院管理局總行政經理李立業表示，目前患者在急症室過身的會先擺放在急症室地方。在醫院過身會在醫院殮房，而目前醫院及殮房的使用量都接近上限。李續，現正尋找適合地方擺放遺體，他明白各方面都有難處，無論對醫院位置、運送過程及公眾殮房各單位都正改善中。

▼2月28日 青衣方艙醫院內部現況▼

