全民檢測｜民建聯倡「半禁足」　行動不便長者上門採樣　違者監禁

本港第5波新冠疫情大爆發，政府計劃在本月內推行全民檢測，正考慮是否需要禁足。民建聯建議在全民檢測期間，同步推行「半禁足」，容許超市和診所等指定行業繼續營業。



該黨建議為身體狀況不適合外出的長者安排上門採樣，並提倡違反全民檢測令罰款增至2萬元，以及設有監禁刑罰。



倡超市診所照常營業 以家庭為單位檢測

民建聯選委界立法會議員林琳表示，全民檢測要與禁足同步進行，才會有成效，否則全民檢測或變成浪費資源。她建議在禁足期間，超市、藥房和診所等指定行業和服務商可繼續營業，除到指明地點購物或求醫外，市民必須留在家中。她說，政府應委派足夠執法人員到出入點駐守，亦要調派人員向居民提供心理輔導。

該黨立法會議員張國鈞指，用身份證號碼分流檢測的做法不理想，會增加社區人流和感染風險，呼籲當局以家庭做單位安排檢測，採用「混樣」檢測時，亦較容易識別和通知密切接觸者。他促請政府考慮如何處理長者網上登記檢測的問題，建議為90歲或以上、身體狀況不適合外出的長者安排上門採樣。

他續指，全民檢測可能會找出數以萬計確診者，現有隔離設施將或很快不敷應用，促請政府做好準備，安排營地、社區會堂、中轉屋和酒店等，供輕症患者隔離，最不理想的情況是可能需要家居隔離。

建議違強檢令罰款2萬元 葛珮帆稱停安心出行通知不理想

民建聯選委界議員陳仲尼表示，今次全民檢測只許成功不許失敗，但不排除有市民因個人原因，不遵守強制檢測令和禁足令，認為應將違反有關規定的罰款增至2萬元，並設有監禁刑罰，加強阻嚇力。

該黨議員葛珮帆不同意已錯過全民檢測時機，強調若不找出確診者，疫情只會不斷擴散，又稱全民檢測期間，政府保持食品和藥物供應非常重要。

對於政府宣布「安心出行」暫停發放出行風險通知，葛珮帆說情況不理想，相信政府認為「安心出行」已與針卡掛勾，可記錄外出人流，因此仍有作用。她稱，港府因為使用人手追蹤，錯過了撲滅今波疫情的最佳機會，建議仿傚內地，設具追蹤功能的健康碼。