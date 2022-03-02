Omicron｜康復者打針指引未更新　醫生籲勿為疫苗通行證而急打針

港府不斷呼籲市民打疫苗，又實施疫苗通行證，要求符合條件的市民要在6月前打滿三針。不過當局對於康復者打針的指引，只列明出院者在90或180日後打復必泰或科興，個別需要者隔90日後可打第二針，未有因應疫苗通行證的情況更新，更未有提及第三針。

第五波疫情超過20萬人感染，快速測試陽性後自行康復的人更無統計，呼吸系統科專科醫生梁子超提醒康復者，不要為疫苗通行證而打針，呼籲當局改指引。



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康復者打針指引 第五波疫情後未更新

隨著第五波疫情總確診數破20萬宗，除了長者及兒童外，不少患者都接種過一至兩劑疫苗。而因應疫苗通行證的實施，所有18歲以上人士需要在4月底之前完成最少兩針；部份人需要在6月底前打完第三針。

不過根據衛生署官方現提供有關感染病毒的康復者指引，最後更新時間為2021年12月23日，第五波疫情未爆發。

指引建議患者出院後最少90日接種第一針復必泰疫苗、或院最少180日後接種第一劑科興疫苗；而有個別需要人士，可最少90日後接種第二劑疫苗；未有提及第三針的情況。

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梁子超：康復者至少要觀察三個月

快速檢測陽性自行康復者，目前更未有政府認可的患病紀錄，有可能為免「寸步難行」而去打針。呼吸系統科專科醫生梁子超指，所有新冠病毒的康復者，無論什麽年齡組別、從未接種過、或只有一針的人士，都應該等待至少三個月時間觀察，再作下一階段疫苗接種決定。

不過梁子超認為，政府應該更新指引，解釋清楚疫苗通行證對康復者在不同階段的接種要求。他強調，不建議康復後為趕通行證要求即去打針。

呼吸系統科專科醫生梁子超。（資料圖片）

康復者有抗體 漸趨「風土化」

至於有患者已經接種第二或第三針後康復，梁子超指基本上身體有基本抗體保護，病徵輕及漸趨「風土化」。不過對於接種第二劑的人士，仍需要等待至少三個月。

他亦表示，未來三個月後，或會有新的疫苗配方更具效力抵抗Omicron，但目前尚未掌握清楚資料。

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