大成街街巿爆疫明全日關閉消毒　多個街市及熟食中心今提早關閉

食環署今（1日）宣布，因應確診個案有關連，為審慎起見，食環署轄下大成街街巿今日提早於下午7時關閉，並於明日全日關閉，期間進行深層清潔消毒工作，該街市檔戶需接受檢測，並於取得陰性結果後始可重回街市工作，署方料周四(3日)可重開。翻查資料顯示，大成街街巿曾於上月中已因確診個案連續關閉兩天。

另外，食環署天幕街市、大埔墟街市及熟食中心、駱克道街市及熟食中心等，亦與確診個案相關，同樣提早於下午7時關閉，料明日可重開。



食環署轄下大成街街巿今日將提早於下午7時關閉，並於明日全日關閉。(資料圖片)

食環署發言人表示，已清潔及消毒有關人士工作的範圍。在深層清潔消毒工作進行期間，食環署人員亦會為有關街市公用地方及設施進行徹底清潔及消毒，亦要求有關街市檔戶合作，清潔消毒其攤檔範圍。此外，食環署亦會安排在有關街市附近範圍街道進行清洗消毒。

食環署會與有關街市檔戶保持聯絡，亦要求他們盡快前往社區檢測中心接受免費檢測或使用快速抗原測試包進行檢測，並於取得陰性結果後才重回街市工作。如一切順利，食環署會在完成深層清潔消毒工作後在本周四(3日)重開有關街市。

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另外，因應食環署天幕街市、大埔墟街市及熟食中心、青衣街市、榮芳街街市及駱克道街市及熟食中心亦與確診個案有關連，該街市及熟食中心今日亦會提早於下午7時關閉，為有關人士工作的範圍、街市及熟食中心公用地方及設施等進行深層清潔消毒工作。食環署亦要求街市及熟食中心檔戶合作，清潔消毒其攤檔範圍，並會在街市及熟食中心外圍及附近街道進行清洗消毒。如一切順利，食環署會在完成深層清潔消毒工作後在明日重開該街市及熟食中心。

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