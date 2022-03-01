醫院藥劑師學會發布紓緩輕症用藥表　籲諮詢藥劑師　勿信售貨員

第五波疫情爆發導致本港急診瞬間爆煲，政府近日呼籲輕症者可自行服用成藥。香港醫院藥劑師學會發布紓緩新冠輕症的用藥列表，會長崔俊明指市民開始學懂自救，但提醒不要重複用藥，如「撲熱息痛」有兩種英文學名，亦不同於另一款退燒藥「布洛芬」同時用。

他強調市民藥房買成藥時，應先諮詢藥劑師，不要盡信售貨員而隨便購買「一粒過」的複方成藥，要按自己實際的病徵。



▼紓緩輕症用藥列表▼



+ 1

香港醫院藥劑師學會今（1日）發出一系列常用紓緩新冠肺炎輕微症狀藥物列表，詳細地列出出現不同症狀時的常用藥物名稱，又按兒童及青少年、懷孕、餵哺母乳者分別説明各類藥物的使用風險。

2022年3月1日，九龍城德朗邨德瑞樓圍封強檢。有市民拿着退燒藥、中成藥和退熱貼。（廖雁雄攝）

撲熱息痛有兩英文名 不能與布洛芬同時用

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明提醒，市民最常誤會「撲熱息痛」藥物英文名稱，無論是「Paracetamol 」或「Acetaminophen」其實都屬於同一類別，很多人以為兩種不同退燒藥，導致重複服用，有機會帶副作用。

另一種紓緩發燒的藥物「布洛芬」（Ibuprofen）亦有同樣功效。崔俊明指，「好多人以為布洛芬係發高燒先用，可以降溫攝氏0.2度，但其實同撲熱息痛藥一樣。」但「布洛芬」和「撲熱息痛」不能同時用。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片 / 高仲明攝）

不建議食「一粒過」複方成藥

另外，很多人誤以為藥房售賣俗稱的成藥無效，一出現輕微病徵便到急症室求診，最終醫院不勝負荷。崔俊明解釋，症狀輕微時醫院或私家醫生會處方一樣的成藥成分。市民可以先進行急救，了解輕症處理方式。

現時市面很多「一粒過」醫治感冒傷風的複方成藥。他指，從醫藥角度不建議，除非身體「有齊 」各樣病徵，每一種配方都有副作用，應該按自己確實出現的病情選擇合適的對應藥物。

▼3月1日，市民超市搶購食物▼



+ 2

去「RX」藥房可諮詢藥劑師 勿盡信售貨員

崔俊明提醒，去有「RX」標誌的藥房購買藥物時，一定要諮詢當值藥劑師意見，清楚服用的劑量和詳情，不應盡信售貨員意見。

除了藥物，他留意到市民購買大量維他命D及C的各類保健產物，他強調，現沒有足夠結論顯示維他命D及C可以對預防新冠病毒有幫助，市民不用驚慌採購。