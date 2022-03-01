疫苗｜601萬市民已打針　接種率將達九成　20萬高齡長者仍未接種

撰文：陳淑霞
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新冠疫苗接種計劃剛逾一年，港府最新數據顯示，已接種疫苗的12歲或以上市民，截至今(1日)晚上8時首度突破600萬關口，累計有601萬人已打至少一劑疫苗，佔12歲或以上市民89.3%；3至11歲已打首針則累計18.1萬人，佔該年齡群組人口34.4%，其首針接種率於眾年齡群組中敬陪末席；至於年逾80歲長者，則有約19.8萬人已接種第一針，佔整體49.34%，即有約20萬人無接種疫苗。
至於最踴躍接種的年齡群組則是40至49歲群組，合計有113萬已打首針，佔整體人口99.01%。

▼3月1日　接種首劑疫苗人數突破600萬▼

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178萬人已打第三劑疫苗

據當局晚上8時更新的疫苗接種數據所示，本港累計601萬人已接種首針，佔12歲或以上人口89.3%；已接種第二針則有520.7萬人，佔相關人口77.3%；完成第三針者亦錄得178.2萬人。

倘按年齡群組分類，40至49歲接種首針率最高，達到99.01%，合計有113萬已打首針，其中選打科興共有44.9萬人，；其次為50至59歲，94.93%人口已打首針，當中55.5萬人選打科興，；緊隨其後則是30至39歲，93.27%已打首針，即約105萬人，合共有約28萬人接種科興。

三分一兒童已打首劑　屬比率最低群組

至於3至11歲兒童打針情況方面，已打首針則累計18.1萬人，佔該年齡群組人口34.4%，其首針接種率於眾年齡群組中敬陪末席；年逾80歲的長者則位列「尾二」，僅有49.34%人口打首針，即約19.8萬人，尚餘約20萬人未曾接種疫苗；70至79歲長者當中，僅得77.24%人口接種首針，居於「尾三」。

聶德權：很快迎來9成接種率

公務員事務局局長聶德權今於FB專頁撰文，指今日本港第一針接種人口達600萬人，佔12歲或以上接種人士89.3%，又指相信很快迎來9成接種率。他續說，本港正面臨前所未有的挑戰，社會對疫苗接種需求明顯增加，過去一星期，平均每日有82,967總接種劑次，其中平均每日有33,538人打第一針，「政府會繼續傾盡全力，增加疫苗接種地點及接種能力回應市民需求。」

▼2月11日　禮頓中心衛星社區疫苗接種開始運作▼

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