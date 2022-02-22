打一針疫港女子入境澳門兩日檢測複查陽性　列輸入個案隔離治療

澳門公布一名香港到澳門的香港女子今日（22日）新冠病毒核酸檢測結果呈陽性，判定為輸入性新冠病毒無症狀感染者。該患者於20日到澳門，持有新型冠狀病毒核酸檢測陰性結果證明，今晚複查結果呈陽性，應變協調中心澳門應變協調中心判定為輸入性新冠病毒無症狀感染者，不列入澳門新冠病毒肺炎確診病例。患者本月初才打首劑復必泰疫苗。



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澳門公布，30歲女患者由香港到澳門的香港居民，於今晚新冠病毒核酸檢測結果呈陽性，被判定為輸入性新冠病毒無症狀感染者。

據指，確診港人已於2月接種一劑mRNA疫苗（料復必泰），周日（20日）在香港乘坐下午3:40開出的金巴到澳門，當時持有採樣日後24小時內新型冠狀病毒核酸檢測陰性結果證明。於入境時亦接受鼻咽拭子檢測，結果呈陰性，被安排到麗景灣酒店接受醫學觀察，周一（21日）核酸檢測呈陰性，直至周二（22日）晚上複查結果呈陽性，將轉送路環高頂公共衛生臨床中心隔離治療。

澳門應變協調中心表示，確診港人目前無新冠肺炎症狀，結合其流行病學史、臨床表現及檢測結果，判定為輸入性新冠病毒無症狀感染者，不列入澳門新冠病毒肺炎確診病例。

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