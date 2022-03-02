疫情 | 增55353確診單日飆7成　個案逼30萬　歐家榮：趨勢續向上

第五波疫情持續，今日（2日）激增55,353宗確診，比昨日多逾2.2萬宗，疫情兩年多來總個案逼近30萬，單計第五波逾28萬人染疫。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，再多55間院舍爆發，包括40間安老院及15間殘疾院舍，疫情至今共有670間院舍爆疫，涉及接近5,000名院友及員工染疫。

歐家榮形容5萬多宗個案是預期之內，疫情未有見頂，趨勢仍繼續向上，而當越來越多市民快速測試呈報陽性，數字會進一步上升。



國泰雅加達抵港航班23人染疫 大部分為印傭 航班禁抵港兩周

今日單日確診數字突破5萬宗。歐家榮表示，經醫管局呈報共有7,749宗，經衛生署呈報的有2,590宗，而經私人化驗或社區呈報的有45,014宗。他又指，其中新增27宗輸入個案，更有23宗為國泰CX796的印尼雅加達航班，相信患者大部分為外傭，航班於3月1日抵港。因個案太多，根據第599H章 《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》，涉事航班將被禁止抵港兩周（3月3日至16日）。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（資料圖片）

再增55間院舍爆疫 第五波累計近5000院友及員工染疫

安老及殘疾院舍個案方面，第五波疫情至今累計共670間院舍爆疫，出現爆疫的院舍遍佈全港。過去24小時新增 55間院舍爆疫，其中18間位於港島、23間位於九龍、1間位於新界東、13間位於新界西，合共包括40間安老院及15間殘疾院舍，並共錄得716宗個案，當中涉及488名院友及228名員工。歐家榮表示，疫情累計有3,650名院友及1,150名員工染疫。

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