八屋邨污水陽性　全邨派快速檢測包自行檢測　蘇屋邨、清河邨上榜

政府每日均會公布污水檢測樣本陽性的地區範圍，並向範圍內的大廈居民派發快速檢測包，今日（2日）起由個別大廈改為全邨派發。

港府今日公布全港5區合共有8條屋邨污水檢測結果呈陽性，包括深水埗區蘇屋邨及海盈邨、東涌滿東邨及裕泰苑、上水清河邨、元朗區屏欣苑、青衣長亨邨及長宏邨。當區的民政事務處會由明日起，陸續向住戶及在邨內工作的清潔工和物業管理員派發快速測試套裝。



環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊，在各區採集污水樣本進行檢測，發現多個地區的污水檢測呈陽性結果。當局今日公布涉及的8個屋邨名單，包括深水埗的蘇屋邨、海盈邨；東涌滿東邨、裕泰苑；上水清河邨；天水圍屏欣苑；青衣長亨邨及長宏邨，其中長亨邨及長宏邨相鄰。有別於過去政府公布指定屋邨個別座數檢測的情況，今次改為全邨快速檢測。

港府表示，涉事地區的民政事務處，將會由明日起，陸續向住戶及於邨內工作的清潔工和物業管理員派發快速測試套裝，供自行檢測。如快速測試結果呈陽性，市民可致電政府24小時電話熱線2280 4772，以獲取協助。

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