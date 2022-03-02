確診者、密切接觸者倘打齊2針　連續第6、7天快測陰性可自由離家

香港今日（2日）確診數字再破單日新紀錄，新增逾5萬宗個案。政府表明，本周內會推出自行申報平台，予自行快測呈陽性的市民登記，當局已預料每日有數千人申報。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今（2日）在疫情記者會上解釋，已入住社區隔離設施和尚待入院的感染者，若已接種至少兩劑疫苗，在檢測陽性後連續第6及第7天取得陰性結果，便可自由離開家居或隔離設施。不過新安排不適用於未有接種或只打一針的人。



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衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今（2日）在疫情記者會上再次解釋，隔離期限由以接受檢測或接收樣本翌日為第1天計算。

關於確診者及其密切接觸者以往要在家隔離十四天。根據現時新規定，感染人士或其密切接觸者需要在家隔離第6、第7天，連續兩天取得快測陰性結果，及已經接種了兩劑疫苗，便可自由活動，衞生署將修訂隔離及檢疫令指引。如未有接種或只有一劑新冠疫苗的人士，則維持原本安排隔離14天。

歐家榮指，現時確診個案會盡量安排入住社區隔離設施；如有醫療及照顧上需要，將入住醫管局社區治療設施及醫院。歐家榮說，明白到仍有市民等候入住隔離設施，衛生署會安排有關部門上門派防疫包。對一些欠缺自我照顧能力，如長者或小童，則不會被安排入住社區隔離設施，建議留在家中或醫院設施。

確診者入住酒店的話，如已經接種兩針者可於第6、7日連續兩天取得陰性結果便可自由活動；然而沒有打齊針的話，要留待第7天取得陰性結果離開，但同時需要在家隔離剩餘的3天。