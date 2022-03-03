消防「爆廠」調派中心按救護站資源分派求助　現三小時「時差」

新冠肺炎疫情嚴峻，周三（2日）公布單日新增55,353宗確診，救護不勝負荷。有救護員對《香港01》記者透露，發現消防處救護車調派中心，在收到市民求助後三小時，才向救護站傳達相關求助。

消防處指，指現時救護資源緊絀，故調派中心會在有救護資源時，才向救護站傳達相關求助。處方再三呼籲市民珍惜資源，有市民等待39小時才獲派救護車。



《香港01》接獲有救護員報料指，近日消防處救護車調派中心在收到市民求助後，遲了三小時才向救護站傳達相關求助。（讀者提供）

8點多收求助 11點才派往救護站

現時救護站會在接收到調派中心傳達市民求助後才會出車，救護員A先生（化名）表示，近日救護車調派中心在收到市民求助後，遲了三小時才向救護站傳達相關求助，比起過往只需一兩分鍾就會收到求助內容的情況不同，亦變相令市民遲了獲得救護服務，「調派中心晚上8點多就收到市民求助，但我們11點多才收到。」

▼救護員接送確診患者的情況▼



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消防處：有資源時才調派 與「追數」無關

現時消防處服務承諾是92.5%的緊急召喚中，救護人員均可在12分鐘的目標召達時間內抵達現場。

A先生表示，近日有多名救護員確診，令本已緊絀的救護團隊人手嚴重不足，不少救護員超時工作三至五小時，甚至要跨區工作。他不明白為何調派中心要遲三小時，才將救助請求派到救護站。

消防處回覆查詢時解釋，在救護資源緊絀的情況下，本處會先把收到的救護召喚在第三代調派系統建立個案，並待有救護資源時進行調派。緊急救護召喚的召達時間是由消防控制中心接聽相關求助電話開始計算，絕無延後傳達救護服務求助的時間以推高達標率。

消防處處長梁偉雄呼籲市民將有限的救護、急症室、病床資源留給真正有急切需要重症或重傷人士。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

達標率僅36.19% 最長等白車39小時

對於緊急救護召喚目標由92.5%跌至3月1日的36.19%，消防處解釋，大部份未能達標的救護召喚為快速抗原測試結果呈陽性的輕症個案，為讓有限的救護資源留給最急切需要的重症或重傷人士，故輕症個案的等候時間會比較長，有個案曾出現等候39小時，救護車才到達。處方呼籲，輕症確診患者可留意身體狀況，毋須急於召喚救護車。

處方補充，由第五波疫情爆發至3月1日，共有超過390名消防處救護人員確診，另有超過500名救護人員被界定為密切接觸者。兩者共佔整體救護人員人手約三成。

▼3月2日 明愛醫院急症室戶外帳篷有病人等候▼

