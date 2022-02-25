消防處擴充「處長指揮室」　加快患者隔離　籲輕症者勿召救護車

第五波疫情嚴峻，本港昨（24日）新增8798宗確診創新高，不少患者久久未能入院。消防處現時啟動兩個「處長指揮室」，當中位於消防及救護學院的指揮室擴充至60人團隊，協助輕症患者進入隔離設施，每日至少紓緩社區上700宗個案，而消防處總部指揮室就擔任「後援」，分流重症患者，以及安排前線「飯鐘」。

有救護員希望市民能慎用救護服務，曾有不少個案明知醫院「爆棚」仍堅持送院，但抵步後發現環境比想像中惡劣而回家，認為輕症患者宜留家觀察，將資源留給有需要人士。



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每日召喚近倍增

消防處在疫情初期，每日接獲約1700宗召喚，第五波下，單計前日已收到2300多宗，一半與疫情有關，高峰時有超過300宗召喚無法即時派車，最長個案長達8小時才到場，12分鐘召達承諾一度跌至23.32%。

超過500名消防員及救護員染疫

消防處助理處長（總部）黃鎮業形容現正面對嚴峻挑戰，至今超過500名屬員染疫，當中逾150名為救護員，加上部分屬員要檢疫，日間平均派出救護車由260輛減少至個別日子200輛，「因為有同事確診，人手少咗，做過疫情嘅救護車及人員要消毒，平均3小時一轉，此消彼長下令我哋更困難。」

消防處助理處長（總部）黃鎮業（中）形容，消防及救護正面對嚴峻挑戰，至今有超過500名屬員染疫。（蘇煒然攝）

單日安排逾700患者進入隔離中心

消防處就第五波疫情啟動兩個「處長指揮室」，其中一個位於將軍澳消防及救護學院，團隊每日收到衞生防護中心轉介的輕症個案後，會聯絡患者了解病徵，然後預訂隔離酒店房間，再安排抗疫小巴接載，若患者拒絕隔離，會交還衞生署跟進。

指揮室移師學院

「處長指揮室」主管呂已才表示，因應接送需求大增，指揮室於本月22日由尖沙咀消防處總部移師至學院，人數擴充一倍至60人，由學員、主管、後勤人員組成，每日上午7時至凌晨1時運作，團隊前日收到5,000宗個案，安排了逾700宗隔離，較以往約200宗大幅上升，一般在一至兩日內便能送往隔離。

至於總部的「處長指揮室」，就專負調配緊急救護服務，與醫管局聯繫分流重症患者到各區急症室，並監察救護車使用狀況，騰出時間讓前線救護員用膳。「處長指揮室」主要統籌重大事件，曾在颱風襲港、去年立法會選舉、南丫海難、迷你倉大火等啟動。

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救護主任憶同袍入逸葵樓如戰場

為補充前線人手，消防處已招聘18名退休救護、調配學院教官、救護主任等，原駐守東涌救護站的見習救護主任黃寶恒，上月被調派至荃灣區，協調處理爆疫的葵涌邨，「當晚在逸葵樓，望住一架架救護車列隊，同事企晒喺度着防護裝備，望住佢哋入去做嘢好似入戰場咁，心理壓力好大。」

位於將軍澳消防及救護學院啟動「處長指揮室」，有60名人員協助輕症患者入隔離設施。（蘇煒然攝）

小童家長到醫院後始理解情況惡劣 答應返家

黃寶恒期望，市民將救護服務預留於更有需要人士，他曾接送患病小童，家人堅持要到醫院，但抵埗後發現環境惡劣，「嗰位父親話小朋友情況唔算嚴重，醫院又多細菌，天氣又嚴寒，決定返屋企，其實喺度得個坐字，又缺乏照顧，病情可能惡化」，認為輕症患者留家觀察更佳。

另外，消防處已指示約1萬名前線人員每日上班前進行快速檢測；亦在康文署轄下5個場地設立消毒站，安排救護學員消毒救護車，前線人員便可爭取時間休息，及享用小食和熱飲。