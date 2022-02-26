救護車最長等26小時　救護員確診出車減三成　指定診所將加至17間

香港公立醫療系統瀕臨崩潰，消防處處長梁偉雄於疫情記者會中呼籲市民將有限救護服務資源，留給重症、重傷患者。因多名救護員確診，救護車服務由平日260架減至182架，更令服務承諾新低打破新低，最長個案至今26小時未有車派到。

當局將陸續加開指定診所至17間，每日提供3000個名額。



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消防處處長梁偉雄呼籲市民將有限的救護、急症室、病床資源留給真正有急切需要重症或重傷人士。提到現時救護服務非常嚴峻，因消防處有268救護員確診，另有410位係為密切接觸者不能執勤，令前線救護人員人手極為緊絀，平日有260架救護車提供服務，而現時只有182架，減少約三成。

梁偉雄呼籲市民將有限的救護、急症室、病床資源留給真正有急切需要重症或重傷人士。（廖雁雄攝）

只有1/4服務承諾達標

另外，由於新冠個案處理比一般傷病個案用多2至3倍時間，令救護車流轉急降，更令服務承諾新低打破新低，最只低有23.3%，即每4宗少於1宗達標，下午4時通訊中心已有650宗個案等候救護車，最長個案更超過26小時仍未有車派到，有機會導致嚴重傷病者得不到及時服務，後果不切想。

他呼籲，輕傷輕症市民不要叫救護車、亦不要去急症室，「去到以你現時情況，都唔會安排你住院，請將資源留俾有急切需要重症或重傷者」。

▼2月25日 伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室爆滿▼



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加開指定診所至17間

為分擔公立醫院負擔，政府推出指定診所，讓輕症新冠病人求診。劉家獻提到自24日起，有9間指定診所投入服務，使用量亦一直上升。知道未來會有多病人要去指定診所，所以安排於3月1日多開5間，3月7日再多開3間，合共17間指定診所在港九新界，希望每日提供3000名額供病人電話預約，詳細會再公布。

至於早前陳肇始指不能再出現急症帳篷，但近日急症室內外爆滿，急症室外仍有不少帳篷。陳肇始回應指重點應為不需要長者或病人在室外過夜，指現有帳篷用作分流用途，指因位置不足，當有病人到急症室需進行檢測，就會在帳篷做。