非洲豬瘟｜赤柱野豬集體死亡　漁護署三頭豬屍檢測驗出帶病毒

漁農自然護理署今日（28日）公布，近日赤柱出現多頭野豬死亡個案，署方人員為三具在上述地點被發現的野豬屍體抽取樣本進行化驗，發現有關樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應，即帶有非洲豬瘟病毒。漁護署會繼續監察野豬死亡情況及進行野豬監測工作，而港島區並無豬場，目前沒有發現本地豬場受該事件影響，本個案並不影響本港活豬供應。



漁護署表示，已即時就該個案通知所有本地豬場負責人，並提醒他們加強生物安全措施，以防止野豬進入養豬場範圍傳播非洲豬瘟病毒。如豬場負責人發現豬隻健康有問題，須向漁護署通報。漁護署一直密切監察本地豬場豬隻的健康情況，如有需要會收集樣本檢測。

發言人重申，非洲豬瘟屬豬隻及野豬間高度傳染的疾病，但並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉徹底煮熟後可放心食用。發言人強調市民如遇到野豬，應盡量與牠們保持距離，以保障個人安全及避免野豬接觸受非洲豬瘟病毒污染的食物；市民亦不應餵飼任何野生動物，包括野豬，並將垃圾放在有蓋垃圾桶內。市民如發現野豬屍體，可致電1823報告。