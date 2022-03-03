港鐵工會料2000員工染疫或隔離停工　倘惡化勢再影響列車服務

新冠疫情持續肆虐，港鐵近日公布，已有約1500多名員工相繼在第五波疫情中染疫，今早屯馬綫繁忙時段列車班次需調整，周五（4日）起，更須調整8條鐵路線的平日繁忙及非繁忙時段列車服務，受影響包括東鐵線、荃灣線、觀塘線、港島線、南港島線、將軍澳線、東涌線及屯馬線。

工聯會香港鐵路工會聯合會主席林偉強估計，染疫及需要隔離員工約佔總人手兩成，目前屯馬線，港島線及荃灣線的壓力較大，出勤率只有約一半，一旦情況再惡化料班次會陸續減少，亦影響部份車站支援、維修服務。



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屯馬線、港島線及荃灣線人手壓力較大

林偉強今日（3日）在港台節目《千禧年代》表示，確診及需要家居隔離的港鐵職員料超過2,000人，佔整體營運人手約兩成。他說，目前屯馬線，港島線及荃灣線的壓力較大，出勤率只有約一半，要靠員工加班或取消休假補充人手，故大部份行車線暫時仍可維持，惟一旦情況進一步惡化，相信班次會陸續減少。

林又指，部份車站的客務中心已關閉，人手集中在屯馬線及較大的車站，若車站人手短缺，一旦出現事故，處理上或有影響。

重要性較低更換工程或會推遲

在維修方面，他指，該部門以團隊形式出勤，倘有人確診，其他同事染疫機會較高，目前10人編制中只得6人上班，重要部件及安全關鍵性系統不能忽視，仍會根據指引做足，但相對重要性較低的更換工程或會推遲，希望疫情後補回。