港鐵陷人手荒　消息：已備關站方案　個別車站客務中心或真空

本港疫情面對前所未有挑戰，多項公共服務都大受影響。有港鐵工會透露，確診及需要家居隔離的港鐵職員料超過2,000人，佔整體營運人手約兩成。屯馬線服務早前已因人手問題，影響到繁忙時間服務。

《香港01》取得消息，港鐵已為人手荒制訂應變方案，包括制訂關閉個別車站的預備方案，或會選擇同區有多於一個車站，或車站距離較近的地區執行，但關站只會在最嚴重時出現。人手臨時應變上，負責車務的高層未來會到前線協助，但因人手所限，情況嚴重時個別車站的客務中心或會「真空」，市民如遇上無法出閘等票務問題，或需多乘一兩個站，到其他車站求助。

目前多條鐵路線前線缺勤率持續上升，據了解港鐵已要求部份鐵路線的車長開「十二碼」，即每天工作12小時。惟因不同路線的訊號系統有別，車長難抽調到其他鐵路線工作，未來或會進一步減班。消息又透露，港鐵正研聘用退休車務員工，但未有進展。

《香港01》正就人手安排事宜，向港鐵查詢。



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工聯會香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，目前確診及需要家居隔離的港鐵職員料超過2,000人，佔整體營運人手約兩成，屯馬線，港島線及荃灣線壓力較大，東鐵線亦有危機，要靠員工加班或取消休假補充人手，至於機場快線已開「十二碼」，車長需要工作12小時。

任職港鐵荃灣線列車車長的葵青區區議員梁志成說，目前港鐵已用盡方法，增加當值人手，「賣到假都叫你賣，（例假）一兩日休息，就調走一日頂替，要做嘅方式都做齊。」他指，除車長人手緊張，各車站的站務人手情況亦不樂觀，若情況惡化，未來部份服務如客務中心，可能無法提供服務，「市民入唔到閘就自己諗方法」。

部份鐵路線三成以上車長無法上班

消息指，目前多條鐵路線已有數以十計車長無法上班，如屯馬線、東鐵線、觀塘線及東涌線等，其中東涌線連同主管，已有30人因中招或隔離檢疫無法上班，佔車隊約三成。

另有消息人士向《香港01》透露，關站會是最後關頭的做法，現時東鐵及屯馬線部分車站已關閉客務中心，會視乎車站人手安排，部份車站不提供客務中心服務，會是其中一個方法，「如果車飛有問題要等人幫，或者要搭去第二個站搵人幫手」。

消息︰關站會是最後關頭的做法

消息續指，港鐵亦會考慮讓車務團隊的管理層到前線工作，頂替必須的崗位。至於關站安排，港鐵亦已有方案。消息稱，2019年社會運動期間，部分車站都曾經關站，指會盡量維持服務，「開到一定開」。至於增聘人手方面，據悉港鐵有安排重聘退休員工，但暫時仍未有退休員工收到通知。