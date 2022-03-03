獲科大理學院取錄　乒乓女將蘇慧音十年後重返校園：發夢都想返學

大學教育資助委員會早前公布推出「學生運動員學習支援及入學計劃」，香港科技大學亦就本身的「學生運動員入學計劃」作出特別調整。遴選委員會以申請者運動成就作主要入學考慮，入學後將獲更多個人化學術支援，包括可根據學習進度而選擇最多延長八年學習年期。



本地乒乓球女將蘇慧音將是首位主要按體育表現獲科大取錄的優秀運動員學生，將於今年9月入學修讀學院制的理學課程，蘇慧音提到中三休學成為全職運動員後一直十分掛念校園生活，甚至發夢時會想可以繼續讀書。



科大對「學生運動員入學計劃」作出特別調整，將加強原有計劃，並以運動成就作為主要入學考慮。（蘇煒然攝／資料圖片）

科大對「學生運動員入學計劃」作出特別調整，將加強原有計劃，並以運動成就作為主要入學考慮，入學後亦將獲更多個人化學術支援。包括設有專門負責學生運動方面的輔導團隊，當中的體育顧問會就運動員情況及時調整不同的學業安排，亦可根據學習進度而選擇休學或延長學習年期，最多可延至8年。另外，每名獲獎學金的學生運動員，其獎學金金額最少為每年港幣5萬元。

科大本科招生及入學處處長劉夢琳指截至本年一月，科大已收到來自60 名本地優秀運動員的入學申請，校方亦未有設名額上限，申請人地區性或國際賽事取得成就，並獲港隊、青年代表隊等體育組織提名即可申請，而即使未乎合要求，運動員乎合科大最低入學要求申請入學亦可獲額外加分。

去年東京奧運乒乓球女子團體賽銅牌得主蘇慧音，將成為首位主要按體育表現獲科大取錄的優秀運動員學生，並將於九月入讀理學院，修讀學院制的理學課程。蘇慧音提到自中三起成為全職運動員，當時亦未曾想過會一打打十年，十年後重返校園生活，蘇慧音表示有難以表達的興奮，指一直十分掛念校園生活，「有時發夢自己喺課室，起咗身會好唔開心，覺得好似錯失咗啲野」。

另外，受傷患困擾亦加重了蘇慧音重返校園的決心，她表示受肌張力失調的影響，右手神經會不受控地收縮，嚴重影響日常鍛練，練習時間由6至7小時減至3小時，無辦法再如以往一樣享受打乒乓波，「冇得練波，好似荒廢咗自己」，故下定決心重返校園。但亦表示不會就此放棄乒乓球，只是將原本9成時間放於乒乓球，變成5成乒乓球，5成學業，「打波會更專注打波，讀書更專注讀書，淨係做一樣野可以行到倔頭路」，而下星期一（7日）蘇慧音亦會出發到新加坡及多哈參加公開賽。

對於學院制的理學課程的選擇，蘇慧音指自小便對天文及物理有興趣，更認為物理就如「俾一對新嘅眼去睇世界」。至於會否擔心難以跟上大學進度，她指雖然休學，但一直有保持閱讀的習慣，亦有家庭導師指導；科大署理學務長周敬流亦表示，蘇慧音報讀並非因為「將來想做啲咩」而是因為有興趣，即使開始時準備未必充足，但深信憑興趣「好快會catch up到」，「越鍾意，幾難都做得好」指只要搵到興趣，有自己的好奇心，便可以有機會發揮。