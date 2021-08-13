女拔退學當全職運動員圓奧運夢　蘇慧音：堅持到最後終有回報

香港乒乓球女子隊今年在東奧表現出色，在團體賽勇奪銅牌賽。當中蘇慧音面對德國兩位皆已38歲、中國入籍老將韓瑩和單曉娜，先後以3：1和3：0取勝，表現亮眼成奪牌功臣，令不少港人對這個染得一頭粉紅色的女孩留下深刻印象。蘇慧音在東奧結束後回港，在酒店隔離期間接受01親子訪問，她表示奪得奧運乒乓球團體賽銅牌後生活依舊，未來仍是要努力訓練、努力學習。



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小時候姊妹練球 蘇慧音一定練足5小時

蘇慧音父親蘇俊華是前港隊代表，礙於身高三歲時只能跟父親出入場館做「執波專員」，到約四歲多時，參與比賽獲得佳績，慢慢開始增加練球時數。姐姐蘇慧軒小時候亦有和妹妹一起練球，她憶述妹妹毅力過人：「細個會一齊打波，好似我呢啲一般嘅小朋友，上午練完兩個半鐘，下午就想去玩、按摩，妹妹就好堅持嘅，下午一定會練多兩個半鐘。我由細到大，得食飯同呼吸堅持到20幾年，所以阿妹可以係運動上堅持到近20年，真係好犀利！」

「唔想衰畀人睇」堅持到最後終有回報

蘇慧音曾就讀拔萃女小學其後升上拔萃女書院， 蘇慧音指：「拔萃女書院冇為成績排Ranking，但相信自己成績當時係Above average．當時教練同屋企人都覺得我有潛力，認為書可以再讀，但運動員黃金生涯得果短短數十年，所以我都決定中三轉做全職運動員。」

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在決定退學後，蘇慧音直言突然「冇書讀」很不習慣，因此都會報補習班，退學首兩年也有維持補中、英、數、生物，有時更會早上六時起床溫習再去訓練。不過，退學後的兩年蘇慧音在運動上沒有大突破，當下覺得自己「冇理由書又讀唔成，波又打唔好」，於是抱住「唔想衰畀人睇」的心態孤注一擲，把補習也放棄，投放更多時間在運動上，結果也為她帶來豐厚的回報。

朋友介紹看「大叔的愛」減壓

作為運動員，蘇慧音的壓力不輕，她直言面對壓力時，會更少回覆家人，以免情緒波及到家人。而在備戰東京奧運時，面對壓力自己也會看電視劇減壓，她指：「嗰陣問朋友有咩劇好睇，佢哋係咁叫我睇《大叔的愛》，我睇睇下又覺得幾好笑，就開始認識Ｍirror，都會聽佢哋啲歌。」

家姐出頭處理酸民 奪銅牌後生活依舊

在沒有賽事的日常下，逢星期日是她們一家的「Family day」，會一家人一起放狗、食午飯；而蘇慧音和姐姐蘇慧軒的關係要好，姐姐笑言：「我同阿妹通常都係去Coffee shop傾偈，因為行街太攰！有時呢間坐咗個半鐘比人趕，會再去下一間Coffee shop傾偈。」

在奧運期間，蘇慧音的Instagram亦全權由姐姐蘇慧軒經營，期間她收到很多香港市民對妹妹的支持留言，而且不是一、兩句然後加個簡單表情符號的留言，不少是真心留下「千字文」的支持者。當然亦有酸民用假帳戶留言，蘇慧軒分享：「奧運期間有人用假帳戶留言話阿妹係三個入面最廢嗰個，幸好阿妹係比賽期間唔會睇Instagram，後尾我都有自己出Post回應呢啲不負責任嘅言論。」

東奧已完結了一段時間，蘇慧音直言是多了贊助商聯絡，社交平台也多了Followers，但對她而言生活並沒有大轉變。圓了自己的「奧運夢」後，蘇慧音打算分配更多時間在學習上，生活仍是要努力訓練、努力學習。

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