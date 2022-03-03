新車須到特約維修站才有保用　競委會：或限制獨立車房競爭

不少車主購入新車後，都會煩惱返廠還是找相熟車房維修。競委會今日（3日）公布，現正調查部分私家車製造商與分銷商所訂立的協議，車輛必須在特約維修中心維修或保養，保用才維持有效。競委會認為，相關保用條款限制車主在保用期内光顧獨立車房，使獨立車房較難與特約維修中心競爭。競委會現邀請私家車車主、獨立車房經營者及其他有關人士提供意見或資料。



競委會表示，私家車只能在指定特約維修站維修，保用才能維持有效，可能限制獨立車房競爭。（資料圖片）。（資料圖片）

競委會表示，現正根據《競爭條例》，調查有關協議是否指定向本港私家車車主施加具限制性的保用條款，包括規定車輛必須在特約維修中心（通常由分銷商擁有）進行維修及／或保養，車輛的保用才能維持有效。

現正調查是否違例 邀各界別提交意見

在這些具有限制性的保用條款下，無論要保養或維修的項目是否屬於保用範圍，私家車亦只能被送往特約維修中心進行保養及／或維修，以確保保用持續有效。車主如在保用期内光顧獨立車房，便需承擔車輛保用失效的風險。

競委會關注這些保用條款，可能會限制了車主在保用期内光顧獨立車房，使獨立車房較難與特約維修中心競爭，不必要地令車主的服務選擇大減，最終導致高昂的保養及維修服務價格。

競委會在調查期間，曾與相關的市場參與者接觸，並詳細分析私家車保用的限制性條款，現邀請私家車車主及獨立車房經營者於本17日之前於網上提交意見。