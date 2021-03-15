政府調高汽車首次登記稅、牌費　車商：推抗稅優惠　唔減價點賣呢

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-15 14:56

政府早前公布《財政預算案》，宣布即時調升汽車首次登記稅及牌費，以舒緩交通擠塞，令車商及車主不滿。今日﹙15日﹚有多名車商代表召開記者會， 反對是次加價。香港汽車商會副會長李龍基表示，估計加稅後的3至6個月內，銷量會跌三至五，全年減兩至三成。他續指，有業界即時推出｢抗稅優惠｣，減價抵銷稅項加幅，以挽回生意，然而加稅當日已即時有客人暫緩購車。 業界建議，政府應將加價暫緩一年，並成立小組與業界研究如何解決交通擠。

政府早前宣布，將私家車的首次登記稅提高15%，牌費則加30%。今日有15個汽車商會及聯會召開記招，反對疫情下加價，認為會進一步打擊業界近4萬個家庭的生計。

香港汽車會會長李耀培表示，交通擠塞源於道路規劃追不上人口發展，近年人口亦向西北面發展，然而公共交通配套未完善，令私家車成市民必需品。他又批，政府｢一刀切｣將加價涵蓋電動車，錯失推動市民轉用電動車的機會。

香港汽車商會副會長李龍基批評，政府加稅前，從未諮詢業界，亦一直漠視該會關於紓緩交通擠塞的建議。他表示，業界預計，加稅後的3至6個月內，新車銷量減三至五，全年跌幅約兩至三。

李龍基同為汽車代理商仁孚集團常務董事，他透露加稅當天早上，原本有客戶準備購車，到11時半準備簽約購買時，卻得知政府即時加稅，而且新稅當天早上11時生效，結果該客戶即時暫緩購車的決定。他續指，每間車商都有同類事件，現時部分業界推出｢抗稅優惠｣，以減價抵銷稅項加幅，形容只能｢硬食｣，｢唔減價點賣呢｣。

香島汽車有限公司於香港獨家代理日本汽車品牌鈴木﹙Suzuki﹚，香島汽車總經理﹙銷售及售後﹚林立雄表示，原本每月售出70至80輛，自政府加稅當日，銷量下跌三至四成。他認為，措施無助舒緩塞車，市民只會轉購二手車。

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立法會批發及零售界議員邵家輝表示，2018至2020年間，私家車的銷售量都按年下跌，如撇除電動車的銷售量，傳統汽車銷量實質幅達22.5%。他認為，加稅及牌費並非解決擠塞的方法，而且汽車業於疫情中大受影響，現時加價令情況惡化。

業界建議，政府應暫緩加價一年，並與業界商討，如何有效解決交通擠塞問題，例如近年嚴重缺乏泊車設施；交通措施、配套，及道路設計過時；公共車輛班次管理欠佳，以及三隧收費不協調等。

立法會交通事務委員會主席易志明表示，由中美貿易戰、社會事件開始，新車銷量已下跌，在疫情下加稅是進一步打擊車商生計。他續稱，過往加稅時已顯示，只能短暫控制增長數目，實際上無助紓緩交通。

立法會批發及零售界議員邵家輝表示，2018至2020年間，私家車的銷售量都按年下跌，如撇除電動車的銷售量，傳統汽車銷量實質跌幅達22.5%。他認為，加稅及牌費並非解決擠塞的方法，而且汽車業於疫情中大受影響，現時加價令情況惡化。

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