政府推行不停車繳費系統　汽車會：為推電子道路收費「前哨」

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-19 10:07

政府將推行不停車繳費系統，可讀取貼於車輛擋風玻璃繳費貼，車輛無需要在收費亭停車便可繳付隧道費。香港汽車會會長李耀培今日（19日）在港台節目《千禧年代》上指，繳費貼不等於車牌登記號碼，指商用車如的士、租用車輛等，司機可個別申請繳費貼，並於用車時自行貼上，方便自行繳費。他指，系統為推行電子道路收費「前哨」。

政府希望於2022年底起開始推行隧道及公路不停車收費。（資料圖片）

香港汽車會會長李耀培於節目上指，因應推行新系統有人擔心會商用車等構成不便，他指據其了解繳費貼不等於車牌登記號碼，如司機為租用車輛，或會換更的的士司機等，他們可個別申請繳費貼，並於用車時自行貼上，可方便司機自行繳費。

由於政府指日後或將會移除收費廣場的收費亭，李耀培指以電子繳費為全球大趨勢，推行不停車繳費系統或為電子道路收費「前哨」，指過往司機未必會就個別道路安裝標籤，惟現時會因推行隧道不停車繳費系統而安裝有關標籤。

不停車繳費系統透過無線射頻識別技術，配合自動車牌識別技術，令車輛毋須在收費亭停車，亦可繳付隧道費。系統推行後，無亭收費設施可讀取貼於車輛擋風玻璃並配有無線射頻識別技術的繳費貼，以偵測車輛使用政府收費隧道或青沙管制區。相關條例草案於今日刊憲，下周三提交立法會首讀和二讀，政府期望明年年底於各隧道開始推行。