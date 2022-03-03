消防處發放抗疫津貼　救護員每日僅獲$102.9　前線：未能反映辛勞

新冠肺炎肆虐本港兩年，據悉，消防處將會為消防及救護員發放「抗疫特別津貼」，追溯期至兩年前，經部門計算前線救護員每日可獲102.9元津貼金額。有前線救護員認為，相比之下津貼金額令人失望，未能反映前線辛勞，疫情下同事會自購防疫產品，甚至另覓住處避免感染家人，開支不菲，希望管理層考慮調升津貼金額。

消防處回覆《香港01》表示，於釐定津貼金額時，已考慮一籃子因素，包括辛勞和感染風險等，及參考其他工作相關津貼的金額而制定，處方會持續聆聽同事意見，並按現行機制於有需要時作檢討。



消防處將會向消防及救護員發放「抗疫特別津貼」，凡上班日有處理過確診或懷疑確診個案，都會獲得一筆津貼，金額會追溯至2020年1月25日。（資料圖片）

上班日處理過確診或懷疑個案可獲津貼 追溯至2年前爆疫初期

據了解，消防處將會向消防及救護員發放「抗疫特別津貼」，凡上班日有處理過確診或懷疑確診個案，都會獲得一筆津貼，金額會追溯至2020年1月25日。

據知，以前線救護員為例，津貼金額會以紀律部隊（員佐級）薪級起薪點1即20,585元作標準，按部門計算後大概每日津貼102.9元，以救護員返三放二計，若每日都有處理患者，即一個月津貼大約1852元左右。

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前線指疫情開支大 盼調升金額

有前線救護員指出，前線爭取抗疫津別逾年，但結果令人失望，救護員每日在高風險環境下工作，津貼待遇卻較其他部門或兼職人手低一大截：「我哋去到患者屋企，患者又嘔又咳，噴到我哋成面都係，呢個津貼金額反映唔到辛勞，無合理待遇。」

有好過無，同事買口罩、買快速檢測包都係錢，有啲同事唔敢返屋企怕傳染家人，住宿使費都唔少......去到患者屋企，患者又嘔又咳，噴到我哋成臉都係，呢個金額反映唔到辛勞。 前線救護員

政府聘內地護理員出價3萬 前線救護員形容抗疫津貼相比下打擊士氣

政府近日出價3萬元聘請內地護理員，條件需要識說廣東話，前線救護員認為，相比之下津貼金額大大打擊士氣，但坦言：「有好過無，同事買口罩、買快速檢測包都係錢，有啲同事甚至唔敢返屋企瞓，怕傳染家人，住宿使費都唔少。」他希望部門能盡快發放津貼，並檢討金額是否有調升空間。

消防處：參考其他工作相關津貼制定

消防處回覆查詢時表示，為特別為對抗新冠疫情而履行高風險職務的消防處人員增設一項新的「抗疫特別津貼」，於釐定津貼金額時，處方已考慮一籃子因素，包括辛勞和感染風險等，及參考其他工作相關津貼的金額而制定，津貼發放亦設有追溯期至2020年1月25日。

此外，申領發放津貼的條件是視乎申領人員曾否於某一更次處理懷疑或確診患者來計算，符合條件的人員會以每更為單位發放。處方會持續聆聽同事意見，並按現行機制於有需要時作檢討。

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