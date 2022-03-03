新冠疫苗｜何栢良：構建群體免疫之說已爆破　應全民接種疫苗

第五波疫情下死亡個案持續上升，政府連番呼籲市民接種新冠疫苗。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（3日）於商台節目表示，不少人對打針仍有誤解，強調現時疫苗的作用已非建立群體免疫，而是減低死亡風險及重症，應全民接種，「依家接種疫苗，大家唔好再搞錯啦，接種疫苗個目的，主要係防止住院同埋重症，唔係話構建群體防疫，防止佢（病毒）傳染，群體免疫呢個概念已經係爆破咗架啦」。



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何栢良今早在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，現時香港最迫切的，並非全民檢測，而是推動疫苗接種，惟坊間有不少不太準確的資訊。他表示，近日美國有若干關於兒童接種復必泰的研究，證實12至18歲兒童及青少年接種兩劑後，有效率達九成，可以預防重症。他續指，過往兒童最常見的重症是多系統性炎症，頻率為每100萬人出現450宗，但接種兩針復必泰後，相關幅度大減九成。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

何栢良形容，群體免疫的說法已「爆破」，疫苗是為了防止重症，應該全民接種。

依家接種疫苗，大家唔好再搞錯啦，接種疫苗個目的呢，主要係防止住院同埋重症，唔係話構建群體防疫，防止佢（病毒）傳染，群體免疫呢個概念已經係爆破咗架啦，所以依家人人都要打，你打八成、九成係唔夠架，係所有有人都要打，你打嗰個人就有個保障可以減少到重症。 港大感染及傳染病中心總監何栢良

社會上部份人質疑，接種疫苗後仍會受感染，何栢良直言：「你話對預防輕症、無病徵感染嘅成效好低，呢啲我哋都唔係點需要再理，理佢都無乜用，疫苗主要目的係防重症」。

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何栢良表示，社會上有不少不實資訊，建議市民可到Telegram的「香港抗疫資訊頻道」，該頻道由港府推出，亦可觀看政府設立的《添馬台》專頁。他又指，新加坡衛生部門的抗疫資訊同樣精準詳細，不過只設有英文版本。

另外，現時確診者遍布全港，有市民擔心如與確診者住在同一大廈，是否仍適宜開窗。何栢良表示，相信市民憂慮垂直傳播等情況，假如窗戶對向天井位置，便應關閉，其他位置則可開啟以保持空氣流通。他又稱，廚房、廁所的抽氣扇及抽油煙機，一般都對向天井，開啟前應關掉對住天井的窗戶，但廁所門及廚房門就需保持開放，以免將天井可能存有的病毒抽進屋內。

至於全民檢測，何栢良表示，早於上月中已在節目中倡議符合香港形勢的「快速三次循環全民檢測」方案，希望當局考慮。

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