第五波近33.8萬確診單日呈報186死　首250宗死亡個案九成未打兩針

本港新冠疫情嚴峻，今日（3日）新增5.6萬宗確診，第五波確診宗數接近33.8萬宗。醫管局報告，本港今日再多144人死亡，其中124人未有接種疫苗，當中部份較為年輕死者來自院舍、本身患有癌症等疾病。

另因數據滯後，醫管局補充2月24日至3月1日有多42人離世，即今日單日呈報186人死亡。自第五波疫情起，於公院死亡患者人數已增至1,153人，大部份為長者。另外，衞署亦分析了首250宗在第五波死亡個案，九成沒有完成接種兩劑疫苗。



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醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業在疫情記者會上表示，截至今日凌晨零時，過去24小時公立醫院共有144名患者離世，涉及85男59女，年齡42至102歲，當中134名是65歲以上長者，56人來自院舍。接種疫苗方面，有124名死者無打針，只有10人曾接種2針，10人接種1針。

死者中有8名較為年輕，包括一名44歲男子，居住院舍，有長期病患，行動不便。患者上月27日下午到廣華醫院急症室，有發燒及氣促，醫生急救要插喉，延至昨日離世。

部份死者來自院舍，包括一名56歲女院友，上月23日下午因發燒和氣促，到北區醫院急症室，之後入院留醫，經治療後離世；另一人為55歲殘障男院友，本月1日下午去屯門醫院急症室，因血壓低及發燒入住隔離病房。

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新離世患者中有3人為癌症病人

死者中亦有癌症病人，其中一人是57歲患癌女子，本月1日下午去威爾斯親王醫院急症室，發燒收入病房；另一人為51歲患癌女士，上月26日晚去將軍澳急症室求診，情況轉差及精神錯亂，入住內科病房；餘下一人為52歲患癌男士，昨日上午到東區醫院急症室，因肺炎要搶救插喉，入住病房。

其餘離世患者，包括為42歲小欖醫院殘障男病人，因確診新冠肺炎轉內科；另一人為54歲男子，沒有任何疾病紀錄，1月打了一針，上月22日快測呈陽性，23日凌晨去聯合醫院急症室，其後有發燒及氣促，由於情況差，收入病房後做檢查，後因肺動脈栓塞，轉送深切治療部，昨日離世。

李立業續指，由於數據滯後，2月24日至3月1日有42人離世未公佈，分別是26男16女，年齡53至108歲。第五波疫情至今，共有1153人在公立醫院離世，大部份是長者。

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第五波首250宗死亡個案 91%未打齊兩針

食物及衞生局副局長徐德義表示，衞生署分析第五波首250宗新冠死亡個案，發現當中有91%無完成接種兩劑疫苗。徐指，接種疫苗對避免死亡及重症高度有效，尤其長者及兒童，認為長者及兒童接種疫苗刻不容緩，港府會透過不同方法，增加為兒童及青少年專設疫苗中心。

公院入院篩查63名病人確診 128名病人列密切接觸者

醫管局又公布，入院篩查中找出63名病人病毒檢測結果呈陽性，有128名病人被列為密切接觸者，其中九龍醫院有11名病人經篩查發現確診。公立醫院院內感染群組單日新增96名病人確診，當中聯合醫院、青山醫院及小欖醫院分別有10名病人確診；職員方面，博愛醫院有兩名職員感染，瑪麗醫院及東區醫院各涉一名職員。

醫管局表示，有關病房已進行徹底清潔消毒。醫院會繼續密切監察員工及病人的健康情況，並與衞生防護中心保持溝通，跟進最新情況。